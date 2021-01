Provável paralisação dos caminhoneiros surta administração da Petrobrás

A planejada paralisação dos caminhoneiros à partir de 1º de fevereiro que vem sendo anunciada pelo Conselho Nacional do Transporte Rodoviário de Cargas – CNTRC e por uma de suas principais afiliadas a Associação Nacional de Transporte do Brasil – ANTB e que tem como principal reivindicação o fim da política de Preço de Paridade de Importação adotada pela Petrobrás incomodou tanto os dirigentes da companhia, que aparentemente desesperados e afoitos, publicaram o Fatos e Dados a seguir :

Verdades sobre o preço do diesel que você precisa saber

14.jan.2021

1 – O preço do diesel no Brasil é um dos mais caros do mundo?Não. No início de janeiro, o preço do diesel na bomba era 27,4% inferior à média mundial. Entre 165 países, 121 tinham preço nos postos mais alto do que no Brasil.

2 – O diesel só aumenta de preço?Não. O preço dos combustíveis pode subir ou descer em função do mercado, são commodities globais. Em 2020, diminuímos o preço do diesel nas refinarias em 14%.Preço médio do litro de diesel nas refinarias no ano passado:• 1º de janeiro - R$ 2,33• 31 de dezembro - R$ 2,02.

3 – É a Petrobras que determina o preço do diesel nos postos?Não. Nem todo mundo sabe, mas o preço do diesel vendido nas refinarias representa menos da metade (em média, 45%) do preço cobrado nas bombas. O restante corresponde a impostos estaduais e federais, custos adicionais com biodiesel e margem da distribuição e dos postos de combustíveis.

4 – Por que o preço do diesel no Brasil precisa seguir a cotação internacional se o país é um grande produtor de petróleo?É verdade que o País é um grande produtor de petróleo e gás natural. Mas o Brasil também é importador de diesel e outros combustíveis, em razão de limitações operacionais das refinarias e também da dinâmica do mercado, que leva muitas empresas a trazerem produtos do exterior. Estas importações representam uma competição importante no mercado brasileiro de combustíveis e ajudam a regular o preço oferecido aos consumidores.O comportamento do preço do diesel não é diferente de outras commodities negociadas no mundo. Quando o preço da carne ou da soja sobe no exterior, pagamos mais por estes itens no supermercado, mesmo que sejam produzidos aqui. É a lógica de um mercado mundial integrado.Por isto, se o preço do diesel no Brasil ficar abaixo do mercado internacional, nenhuma empresa vai querer importar. A Petrobras tem duas opções neste cenário: não importar e deixar o mercado desabastecido; ou importar e vender com prejuízo, comprometendo a capacidade da Petrobras de investir e gerar riqueza para o País.

5 – A Petrobras poderia baixar o preço nas refinarias?Se reduzíssemos o preço do diesel nas refinarias independentemente das cotações internacionais, estaríamos repetindo erros do passado, que geraram a maior dívida entre empresas no mundo e quase quebraram a Petrobras.

6 – Então, qual a contribuição da Petrobras?Nossa contribuição é gerar valor, investindo para produzir mais petróleo, gás natural e combustíveis a custos baixos, sem desviar do foco em segurança e meio ambiente.Em 2020, atingimos recordes históricos de produção de petróleo e gás natural e de exportações de petróleo e de óleo combustível.Resultados como estes significam mais empregos e maiores receitas para os governos municipais, estaduais e federal. A Petrobras é a maior contribuinte de impostos no Brasil.

Trata-se de um conjunto de perguntas bobas e respostas enganosas com o claro objetivo de iludir o cidadão brasileiro.

Não quero perder muito tempo analisando um documento que carece de qualquer sustentação, mas em defesa daqueles que nada sabem sobre a Petrobrás lembro :

Se existem 121 países que tem um preço do diesel superior ao praticado no Brasil não me preocupa. O que me preocupa, e gostaria de conhecer mais, é como 43 países tem preço do diesel inferior ao praticado no Brasil. Que países são estes ? Que preços eles praticam ? Tem reservas como nós ? Tem refinarias com baixo custo de produção como nós ? Analisar e discutir mentiras é absoluta perda de tempo mas diante da afirmação :

Se reduzíssemos o preço do diesel nas refinarias independentemente das cotações internacionais, estaríamos repetindo erros do passado, que geraram a maior dívida entre empresas no mundo e quase quebraram a Petrobras.

Recomendo a leitura dos documentos publicados pela Aepet em 2017 : “O mito da Petrobras quebrada” https://www.aepet.org.br/uploads/paginas/uploads/File/ClaudioFelipe.pdf

E “Avaliação dos “maus investimentos” e da corrupção na formação da dívida da Petrobrás” https://www.aepet.org.br/uploads/paginas/uploads/File/Formacao%20da%20divida.pdf

A grande beneficiada com a politica de preços da Petrobrás é a Shell como demonstrei no artigo “A Shell é a maior beneficiada da absurda política de preços da Petrobrás, que revolta caminhoneiros e o povo” https://www.aepet.org.br/w3/index.php/conteudo-geral/item/5686-a-shell-e-a-maior-beneficiaria-da-absurda-politica-de-precos-da-petrobras-que-revolta-caminhoneiros-e-o-povo

Atualmente tudo que a administração da companhia faz é vender ativos (rentáveis) da empresa (sob as quais recebem bônus) para distribuir dividendos, como vemos no quadro de Usos e Fontes do Plano de Negócios 2021/2025 apresentado no final de 2020 em Nova Iorque:

Vejam que para pagar entre US$ 30/35 bilhões em dividendos no período 2021/2025 a empresa terá de vender entre U$ 25/35 bilhões de seus ativos

Tudo está melhor explicado no artigo “Em Nova Iorque direção da Petrobrás recebe ordem para pagar US$ 35 bilhões em dividendos” https://www.aepet.org.br/w3/index.php/conteudo-geral/item/5544-em-nova-iorque-direcao-da-petrobras-recebe-a-ordem-para-pagar-us-35-bilhoes-em-dividendos#:~:text=Em%20Nova%20Iorque%20dire%C3%A7%C3%A3o%20da,US%24%2035%20bilh%C3%B5es%20em%20dividendos&text=Somente%20hoje%20(30%2F11),(PE%202020%2D24) .

ACORDA POVO BRASILEIRO

