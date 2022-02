Putin e Zelensky vão conversar

Apoie o 247

Com os tanques russos às portas de Kiev, e a iminente capitulação, a Ucrânia aceitou a proposta da Rússia para conversar sobre “cessar-fogo e paz” por volta de meia-noite de hoje em Kiev.

O porta-voz da Ucrânia Sergei Nikiforov escreveu agora há pouco em sua conta no facebook:

“A Ucrânia está pronta para falar sobre cessar-fogo e paz, conforme a proposta do presidente da Federação Russa. As partes estão acertando local e hora”.

E ressalta que a Ucrânia quer sentar à mesa o mais rapidamente possível “para a vida voltar ao normal”.

Do jeito que as coisas estão, Zelensky com a faca no pescoço, ele vai ter de aceitar tudo o que Putin exigir para se manter no poder. Uma negociação de Golias para Davi.

A principal, é claro, ele terá de enterrar a ideia de entrar para a Otan.

Mas o pior seria continuar a guerra, ampliar o banho de sangue e afetar gravemente as economias dos dois países e de todos que mantêm negócios com eles.

O mundo agradece.

