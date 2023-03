Qual a surpresa com Bolsonaro?

Apoie o 247

Existe no Brasil – principalmente na mídia oficial – certa amnésia, muitas das vezes conveniente, para não dizer cumpliciada, ou até mesmo hipócrita.

As ações descortinadas de cada ato funesto, indecoroso, ou apenas suspeito da gestão de Jair Bolsonaro durante sua catastrófica passagem pela Presidência da República, somente confirma o que ele sempre foi e é.

Nada, absolutamente, nada de novo. Simplesmente a ratificação irretocável do seu modus operandi, da sua torpe visão pública e de seu estilo de vida transgressora, assim como de seus parças.

É ingenuidade ou charlatanice acreditar que a faixa presidencial serviria ou como detergente histórico ou como instrumento educativo ou de ressocialização, de probidade e ética.

De fato,muitos acreditam que a terra é plana, mas com a devida vênia a terra é redonda, e Bolsonaro é o que é, ou seja, a mais fiel síntese de nosso atraso político, corrupto, autoritário e ignorante.

O discurso embusteiro dos bastiões da moralidade, da pátria e da família, agora, tenta justificar o injustificável ou simplesmente exercitar sua bestialidade na defesa e da vitimização do “casto e virtuoso” delinquente.

Oras, a História pretérita de Bolsonaro em nada coaduna com a decência, a honestidade, a probidade e o respeito. Sua atuação pífia, de baixo clero como deputado federal, sua postura de misoginia grotesca e desonesta, em quase trinta anos de inutilidade pública, não seria diferente como Presidente da República.

Aliás, o monopólio da mídia oficial brasileira tão ávido na investigação e na apuração, jamais quis saber sobre como Bolsonaro usava as verbas de gabinete na Câmara dos Deputados e não foram a fundo nas devidas respostas do patrimônio imobiliário adquirido por ele e seus familiares.

Muitos se calaram com a repugnante e abjeta homenagem aos torturadores e bandidos da ditadura militar brasileira.

Cadê agora as togas “partidarizadas e politiqueiras” cúmplices do golpe e da destruição do Brasil que levou Bolsonaro à presidência ? Cadê os brancos, homens e héteros da Faria Lima ? Cadê as fardas da brasilidade?

Hipócritas, hipócritas, hipócritas!

As joias da Arábia são apenas mais uma demonstração do que é o Bolsonaro e sua trupe. Nada além disso; caso este habitual e corriqueiro de quem sempre se locupletou do dinheiro público, de quem sempre viveu à margem de a lei e decência.

Nenhuma novidade e surpresa; nada, absolutamente nada, diferente do que sempre foi.

A única atitude que pode ser diferente é a investigação e a devida punição: no caso em si, cadeia; e, se quiserem realmente pesquisar vão achar muito mais.

Afinal, Bolsonaro não decepciona. É o que é sem nenhuma surpresa.

