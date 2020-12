Qual presente nos espera?

O presidente quer acabar com todo o avanço que tivemos e com tudo o que construímos em relação ao tratamento de enfermidades mentais. O chamado “revogaço”.

O presidente quer acabar com o programa de reforma agrária.

Senador acusa o presidente de gastar dinheiro para o tratamento do Covid com senadores e deputados para construir base de apoio.

O Brasil é o ultimo na fila da vacinação, e ainda não tem seringas para isso.

O presidente acabou com o imposto sobre importação de armas de fogo, pistolas e revólveres… A quem será que o Presidente esta armando?

O presidente, via Anvisa, descontinua medicamento que garante o tratamento de quem precisa fazer transplante de medula, o que inviabilizará o transplante.

O presidente continua rindo às custas da pandemia, mas, agora, com toque homofóbico.

O presidente continua a fazer vistas grossas ao desmatamento das florestas brasileiras.

O presidente tem, via ministro do meio-ambiente, projeto para acabar com Estação Ecológica de Tamoios, onde golfinhos já foram avistados.

Fico pensando que presente o presidente nos dará nesse natal!

O conhecimento liberta. Saiba mais