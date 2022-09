Quando a moda pode ser grotesca e caricata, quando usada no momento errado

Apoie o 247

ICL

Por Hildegard Angel

Os saudosistas da moda e dos mitos se arrepiam no Instagram com o arremedo de Jacqueline Kennedy incorporado por Michelle Bolsonaro, que para ir ao velório da Rainha da Inglaterra, copiou o "look" do luto da primeira-dama americana, com seu famoso chapéu "pill box", o que superou o grotesco e o caricato.

Há muitas ocasiões para se copiar Jacques O, um ícone da moda que muitas querem repetir. A princesa Diana fez isso. A duquesa de Sussex, Meghan Markle faz isso. Mas jamais de modo tão óbvio, querendo pontificar como ícone debutante da moda num velório. É falta de compostura.

Michelle é magra, tem bons porte e altura, além de ser bonita. Mas isso não é tudo. Não mais.

Quem vê casca não vê coração. Dá até pena ver esse arremedo caipira de uma época que já passou, inspirando o assassinato de John Kennedy, um dos mais trágicos episódios do século XX.

Neste Brasil da fome, precisamos é de compaixão não de caras e roupas. O tempo das Imeldas e Evitas e até das Jackies e Dianas já passou. A moda no século XXI é instrumento de transformação, expressão, identidade e até resistência. Não é mais um exercício de manipulação dos pequenos pelos grandes.

Esperamos que a Rainha Elizabeth II tenha encerrado o ciclo da instrumentalização da moda para o fascínio dos súditos e vassalos. O que ela fez com grande sabedoria e autoridade.

Estamos em novo milênio, novo século, novo contexto, em que o belo foi democratizado através das mídias sociais, dos aplicativos que multiplicam influências da moda. Não há mais os inocentes seguidores e admiradores para serem conduzidos e/ou manipulados pelo mero fascínio da aparência. Os comuns mortais evoluíram, cresceram e não basta a eles a aparência. Querem e necessitam de conteúdo e resultados.

O chapéu "pill box" de Jacqueline foi copiado por Diana é copiado por Meghan, mas jamais em ocasiões fúnebres.

Até a Barbie sabe disso, pois no guarda-roupa da boneca o pill box preto é usado apenas na reprodução do luto (abaixo)

No momento do assassinato do marido, Jacqueline usava esse modelo de chapéu em azul-marinho.

Para ir velar Kennedy, Jacqueline usou o modelo pill box da tragédia.

Este artigo não representa a opinião do Brasil 247 e é de responsabilidade do colunista.

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.