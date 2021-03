Quanto vale uma vida?

Precisamos de resposta para essa e tantas outras perguntas que gritam pelo Brasil de norte a sul, de leste a oeste. Um Brasil que está encolhendo, tamanha a tragédia criminosa e os maus tratos que se abateram sobre a nossa Pátria. Estamos todos encolhidos, enlutados e perplexos, à beira do abismo e do caos.

O Brasil está na UTI. A maioria dos brasileiros está de luto desde março de 2020. Eles não podem nem reclamar, gritar ou chorar pelos entes que perderam. Vivem o luto de forma dura, permanente e silenciosa. Um luto desumano, que para o Governo Federal é apenas um “chororô”, um “mimimi”, dando a entender que a dor dos brasileiros nada mais é que “frescura”. Como se fossem “idiotas” todos aqueles que cobram vacinas.

As únicas formas de salvar os brasileiros do caos e dessa tragédia humanitária criminosa são o isolamento social adequado, o lockdown total, a vacina para todos e o auxílio emergencial para os desempregados, desalentados e vulneráveis no valor mínimo de R$ 600,00.

O negacionismo, o descaso e a necropolítica são o projeto político desse governo. É por conta da barbárie governamental que o país contabiliza os óbitos, mais de 300 mil brasileiros e brasileiras vítimas da Covid-19. Esse número pode ser ainda maior, já que existem as subnotificações e a falta de transparência do governo.

Desde o início da pandemia, em março de 2020, o governo tenta impedir o isolamento social. Pôs em prática propaganda descarada de tratamento com remédios não recomendados para a Covid-19, insistiu na recomendação do tal kit para tratamento precoce com cloroquina, ivermectina e azitromicina.

Em várias cidades do interior de São Paulo e no Mato Grosso, quando as pessoas com sintomas da doença recorriam ao posto médico, recebiam o kit e orientações para tomarem os remédios. As entidades médicas e os especialistas já pediram o banimento desses medicamentos que, comprovadamente, não curam pacientes com Covid-19.

O governo mandou fabricar estoque desses medicamentos para abastecer os hospitais e postos de atendimento por 18 anos. Dinheiro público jogado no ralo. Necessário que ele seja penalizado por insistir em tratamento que não existe. Fica evidenciada a sua intenção: dar vazão aos milhões de comprimidos que mandou produzir. Também fica evidenciado o risco à vida das pessoas que tomaram esses medicamentos, influenciadas por uma propaganda enganosa.

Negar a ciência, o conhecimento dos pesquisadores e cientistas deveria ser crime. Não acatar as recomendações dos pesquisadores da Fiocruz ou da Organização Internacional da Saúde (OMS), como vem fazendo o presidente da República desde o início da pandemia, deveria ter sido o suficiente para a perda de mandato. Tumultuar, aglomerar, banalizar a morte deveria ser crime contra este que desgoverna o nosso país.

A vida não tem preço

Estamos vivendo a crônica de milhares de mortes anunciadas. Não podemos mais aguentar tanta banalização e mentira daquele que deveria honrar o cargo que ocupa. É uma desonra para o Brasil manter este cidadão na presidência do país.

As mãos do presidente da República estão cheias do sangue das mais de 300 mil vidas. Certamente 80% dessas mortes, como afirmam os pesquisadores, poderiam ter sido evitadas se a negação não tivesse imperado desde o início dessa pandemia. Quem ajudou a eleger esse governo também é cúmplice do morticínio. Também carrega o sangue das vítimas da Covid-19 e a dor das suas famílias.

O Brasil está em colapso, é um paciente que luta pela vida. É considerado o epicentro da pandemia. Os países vizinhos fecharam suas fronteiras terrestres para os brasileiros. Outros não permitem a entrada de voos vindos do nosso país. Logo os países também vão suspender as importações de produtos e alimentos do Brasil. Sem dúvida, o nosso país representa perigo para os brasileiros e para o mundo. Somos uma ameaça mundial.

Os profissionais da saúde estão esgotados e também correm o risco de entrar em colapso. Falta oxigênio em alguns estados, em outros falta o kit para intubação, bem como os medicamentos necessários para a Covid-19. Faltam leitos de UTI, muitos aguardam e morrem nas filas ou em macas e cadeiras improvisadas.

O ex-ministro da saúde, general Eduardo Pazuello, quando foi desautorizado a comprar as vacinas, disse: “o presidente manda e eu obedeço, simples assim”. E foi para alguns estados apenas para propagar a história do tratamento precoce. Negligente, contribuiu para as várias mortes em Manaus, vítimas da Covid-19 que morreram asfixiadas por falta de oxigênio. Ele foi informado que faltaria oxigênio nos hospitais e nada fez. Necessário que seja responsabilizado criminalmente por seus atos.

O atual ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, também segue as ordens do seu chefe quando fala que os brasileiros não fazem lockdown. É mais uma fala discrepante, uma farsa. Os brasileiros não fazem o isolamento social necessário porque estão obrigados a lutar pelo pão de cada dia. Porque o governo abandonou os mais vulneráveis à própria sorte. Sem Auxílio Emergencial, ou com proposta de auxílio que não dá para comprar metade de uma cesta básica. O governo deveria ter mantido o pagamento do auxílio para toda a população vulnerável.

Um pouco de misericórdia

Os brasileiros que não morrerem de Covid-19 poderão morrer de fome, se não forem ajudados. O número de desempregados ultrapassa os 14 milhões e se somarmos com os desalentados, aqueles que pararam de procurar trabalho, mas querem trabalhar, esse número chegará a 20 milhões. É assustador o número de brasileiros que perderam tudo e perambulam pelas ruas, reviram as lixeiras em busca de restos de comida. As marquises e calçadas viraram a moradia de milhares de famintos. Eles clamam por um prato de comida. Somente com um pouco de misericórdia poderemos salvá-los.

Não tem preço uma ou as mais de trezentas mil vidas que foram tiradas do seio de suas famílias. Essa conta jamais será paga. Por mais que a Justiça procure os culpados, faça a sua parte, julgue e condene, ainda assim os órfãos da Covid-19 não terão reparada a sua dor.

Mesmo que amanhã ou que num futuro próximo o presidente genocida seja considerado culpado por toda a sua negação e negligência; mesmo que ele vá para a cadeia, que seja desmoralizado, nada trará de volta a vida. Mas, evidentemente, a justiça será feita, ficará como exemplo para que nenhum outro ouse fazer o que ele fez.

A tirania e o autoritarismo não podem governar. O mito não é mito, é um reles mentiroso. Portanto, o Brasil precisa salvar o Brasil com misericórdia. Os brasileiros precisam ser solidários àqueles que clamam, os brasileiros.

