Que merda, hein, Bolsonaro?!

A palavra "caguei" cabe como uma luva que expressa fidedignamente seu desprezo e ódio pela Lei e pelos interesses do povo brasileiro, inclusive no que é relativo a viver e ter acesso à vacinação edit

Chefe de um desgoverno militar e repleto de generais sem projeto de país, gananciosos, ambiciosos e ávidos pelo poder simplesmente para satisfazer suas vaidades e dar ordens, como se estivessem num grande quartel a mandar em cabos e soldados, o arremedo de presidente, Jair Bolsonaro, pela primeira vez na vida falou a verdade, por intermédio de uma expressão grosseira, vil e baixa: "Caguei!"

O Bozo delirante e violento sintetizou o que é seu desgoverno militar, ultraliberal de conotação fascista e completamente fracassado por sua inquestionável incompetência no que se refere aos péssimos números e índices sociais e econômicos em todos segmentos e setores da sociedade brasileira. Dir-se-ia um fracasso retumbante! E a palavra "caguei" cabe como uma luva que expressa fidedignamente seu desprezo e ódio pela Lei e pelos interesses do povo brasileiro, inclusive no que é relativo a viver e ter acesso à vacinação.

A verdade é que quando esse sujeito tosco, burlesco, bisonho e despreparado quando fica sabendo do pedido de esclarecimento por parte da CPI do Genocídio para que ele responda sobre o encontro em que o deputado Luís Miranda (DEM-DF), que denunciou um esquema de corrupção na compra da vacina Covaxin, Bolsonaro opta, como sempre, por uma resposta agressiva e chula, a seguir: "Sabe qual a minha resposta? Caguei. Caguei pra CPI!"

A verdade é que o "caguei" do fascista Bolsonaro sintetiza em apenas uma palavra o que é realmente seu desgoverno administrativamente e politicamente, o pior, de longe, da história da República em todos os sentidos, inclusive no que tange à educação e ao cargo que esse indivíduo desqualificado ocupa de forma surreal e infame.

É de se pensar e conjecturar sobre a que ponto chegou a população brasileira, ou parte grande dos eleitores, que elevou ao poder central um político que sempre fez parte da ralé do Congresso Nacional, especificamente a atuar na Câmara durante 28 anos, de maneira sórdida e inconsequente. E o pior: como os generais se juntaram a Jair Bolsonaro sabendo de seu passado que o desqualifica como ex-oficial do Exército?

O ex- capitão ficou, com efeito, proibido, juntamente com seus filhos, de frequentar durante anos quaisquer dependências do Exército, inclusive clubes sociais. Afinal, além das insubordinações afrontosas à hierarquia perante os oficiais superiores, Bolsonaro ameaçou explodir bombas em dependências militares por causa de dinheiro, pois desejava aumentos salariais, dentre outras afrontas perpetradas por ele, até que no fim das contas o oficial insubordinado negociasse com a Justiça Militar sua saída do Exército, sem ser expulso, no posto de capitão.

No decorrer de 28 anos na Câmara dos Deputados sem apresentar um único projeto para beneficiar a população brasileira, Bolsonaro, um anarco-sindicalista de extrema direita, pois seus votos tem por origem as associações de cabos, soldados e sargentos, tanto das Forças Armadas quanto das polícias militares e bombeiros, resolve, enfim, falar a verdade, pois um mentiroso contumaz e convicto, quando em live insulta a Nação e manda todo mundo à merda.

Por sua vez, o brasileiro tem de compreender, e com urgência, que Bolsonaro sempre se (mal) comportou dessa forma, porque se trata de um sociopata perigoso. É seu DNA e assim ele irá proceder a mandar o Brasil à merda, a começar pelo desmonte feroz do estado nacional e de seus marcos civilizatórios. O Bozo, assim ele é chamado por grande parte da sociedade, causou prejuízos ao povo brasileiro que levarão décadas para serem revertidos.

A população já percebe essas questões, tanto que o ex-presidente Lula lidera todas as pesquisas eleitorais e Bolsonaro está a rolar ladeira abaixo, mas faltam ainda 15 meses para as eleições presidenciais serem realizadas e, consequentemente, cautela e canja de galinha não fazem mal a ninguém.

Jair Bolsonaro, o fascista dos trópicos desprovido de empatia e respeito, é assim e por isto manda todo mundo à merda com o seu sonoro "caguei!", mesmo com cerca de 540 mil mortos, vítimas da Covid-19 e de um desgoverno militarista corrupto, negacionista, medieval e irresponsável de caráter genocida. Que merda, heim, Bolsonaro?! É isso aí.

Este artigo não representa a opinião do Brasil 247 e é de responsabilidade do colunista.

