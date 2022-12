Apoie o 247

ICL

Cipó de Aroeira

Que venha o vinte e três!

Por Cristine Nobre Leite

Quando o poeta descansa

Sua poesia vai longe

Como o dedicar de um monge

Com a sua conduta mansa

Na providência que lança

No tempo como aprendiz

Onde a sua fé lhe diz

Que o amanhã é dia lindo

Ano Novo entre sorrindo

Que eu de cá sonho feliz

Que chegue sem preconceito

Que chegue com mais doçura

Em completa formosura

Pra gente guardar no peito

E num imenso respeito

Com toda força motriz

Num país com Diretriz

Sem injustiça afligindo

Ano Novo entre sorrindo

Que eu de cá sonho feliz

Que num amanhecer divino

Gente seja multidão

Que não falte ocasião

Para o homem ser menino

Que tenhamos bom destino

Que a Pátria seja matriz

E apague a cicatriz

Daquilo que foi ferindo

Ano Novo entre sorrindo

Que eu de cá sonho feliz

Feliz Ano Novo!

Este artigo não representa a opinião do Brasil 247 e é de responsabilidade do colunista.

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.