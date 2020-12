Quem sabe?

É sempre angustiante ver a vida de alguém se tornar objeto de interesses inconfessados, imagine a dimensão disso, quando a população do país se percebe como massa de manobra em jogo de poder edit

Os brasileiros e brasileiras serão vacinados?

Será obrigatório?

E quem não se deixar vacinar, continuará colocando em risco a sua vida e a dos demais ou a vacinação em massa gerará um ambiente de imunidade?

As perguntas são muitas, e como soe acontecer no Brasil, não há respostas por parte do governo federal.

O fato é que já perdemos o bonde da história, segundo falas técnicas, talvez, só o conseguiremos no segundo semestre de 2021.

E até lá?

Infelizmente, continuaremos a assistir a escalada da pandemia, com as lamentáveis mortes que, ainda, estão tentando naturalizar.

É sempre angustiante ver a vida de alguém se tornar objeto de interesses inconfessados, imagine a dimensão disso, quando a população do país se percebe como massa de manobra em jogo de poder.

Qual Estado da Federação obterá a vacina primeiro?

Quem comprará de quem?

Qual vacina será aplicada?

A chinesa, a britânica, a russa, a da Pfizer?

E se o governo federal confiscar qualquer lote de vacinas, venha de onde vier?

Isso significa que o governo federal, finalmente, capitaneará o combate à Covid, ao invés de contar piadas homofóbicas, sob a administração de um brasileiro, não qualificado pela ciência biomédica, e que chegou a general de exército sem saber o que era o SUS?

E, afinal, há ou não um plano de vacinação, apesar de especialistas citados pelo ministério da saúde, confessarem que não foram, de fato, ouvidos?

E se houver tal plano, quem o avaliza?

Qual a chance de eficácia?

Ah! Sim, no fim, tudo depende da Anvisa, que, recentemente, recuou da decisão de suspender os testes clínicos da Coronavac, em meio a luta ideológica entre o presidente da república e o governador de São Paulo, que manterá as aulas presenciais mesmo com o aumento da pandemia.

Pois é nisso que estamos!

O conhecimento liberta. Saiba mais