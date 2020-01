Radicalização é o cacete

Por Miguel Paiva, para o Jornalistas pela Democracia - Acho engraçado essa história de que o PT está radicalizando, o Lula saiu da prisão pregando o discurso mais duro e que a esquerda precisa rever suas posições. Parece que o PT é a reserva moral do país apesar de que era o Moro quem carregava essa designação. Parece também que o PT é um time de futebol e que a esquerda a sua torcida fanática. Muda o técnico, coloca no banco alguns jogadores e agradece a deus pelas jogadas fantásticas. Tudo bem, o Lula até gosta de uma pelada mas o PT é um partido político com milhões de filiados.

Um partido que tem que se manter fiel aos seus princípios e que os muda quando a maioria quer. Sei que esse é um fundamento que poucos outros partidos têm. Normalmente só os de esquerda. Por outro lado um partido pode até errar ou tomar decisões no mínimo precipitadas. Isso é normal mas o PT não deve explicações à direita. Deve lealdade aos seus eleitores e se submeter aos desejos desses mesmos eleitores. Os governos de esquerda, principalmente o de Dilma Rousseff, sempre foram alvo da desconfiança e do descrédito que vinham dos outros partidos. Uma questão de preconceito social e de gênero. Nas alianças que tiveram que fazer para governar acabaram se juntando a quem mais adiante alimentou o clima de deslealdade.

Com o golpe que derrubou Dilma essas forças assumiram o poder e agora, tendo que carregar o patético Bolsonaro como presidente, fazem de tudo para permitir que Guedes implante sua política, que é o que interessa, e alardeiam a necessidade de autocrítica do PT para amainar suas próprias culpas, se é que as têm.

Quem deve olhar pra trás e ver o desastre que foi criado no Brasil é essa elite, esse centrão isentão, essa direita neoliberal que é capaz de tudo para descolar uns trocados e que foi capaz de criar artifícios legais e midiáticos para convencer o povo de uma culpa que, mesmo assim, não conseguiram imputar ao Lula.

Até a radicalização da direita, a única quer realmente acontece no país, eles aceitam para poder criar condições do Guedes agir. Basta ver as manchetes dos jornais enaltecendo a política econômica do governo e prevendo um ano melhor. Este é o verdadeiro projeto Brasil e se Bolsonaro com sua independência tresloucada começar a atrapalhar eles, rapidinho, mudarão de síndico para que o Guedes continue. Pode ser o Moro, o Mourão ou o Dória, quem quer que seja. Esse clima de polarização armada pela direita funcionará a perfeição para que o Guedes a cada dia pareça mais a pessoa certa no lugar certo.

Não sei como a turma do Huck e os liberais iluminados seguidores de FHC vão encarar essa radicalização. Só sei que Lula e o PT estão quietos sabendo se organizar, preparando um projeto para retomar o desenvolvimento social, coisa que a direita não faz. Pelo menos essa que está no governo só pensa em destruir o que foi construído democraticamente no passado. Se isso não é radicalizar, não sei. Mas cabe à esquerda mostrar a essa gente que tem um projeto sério e que não precisa bater boca para ganhar terreno. Precisa só provar que está do lado certo da História e que essa turma que aí está é a pior que poderia pintar por aqui.

Como diz Chico Buarque, vai passar nessa avenida um samba popular para depois completar com sabedoria:

Num tempo

Página infeliz da nossa

história

Passagem desbotada na

memória

Das nossas novas

gerações

Dormia

A nossa pátria mãe tão

distraída

Sem perceber que era

subtraída

Em tenebrosas

transações.