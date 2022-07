Ranço histórico

Talvez, os principais desafios para alavancar o candidato da aliança, sejam esquecerem da candidata que até o momento lidera as pesquisas de intenção do voto edit

Em uma eleição onde muitos acreditavam ser impossível o Partido da Frente Liberal não continuar administrando o Recife, o Partido dos Trabalhadores foi o vitorioso. Aquele resultado, fez o prefeito à época João Paulo ser reeleito e indiretamente contribuir para o retorno da Frente Populista ao Palácio do Campo das Princesas. Acontece que, a forma como foi conduzida o quadro sucessório do prefeito petista, algumas tendências do partido, olharam de maneira atravessada.

Depois de muita briga interna, algo normal no PT, rifou o prefeito e apresentou outro nome, acreditando que seria vitorioso. Mas, o Partido Socialista Brasileiro, rompeu com o PT e apresentou candidatura própria e exitosa.

A partir dali as rusgas entre os dois partidos foram se tornando intensas, embora o líder mor do PSB com sua capacidade de articulação, conseguisse manter certa cordialidade entre as partes, unindo-se ao PT nas eleições de 2010.

O falecimento repentino do ex-governador Eduardo Campos deixou o PSB órfão. Até hoje, o partido não consegue emplacar alguém com capacidade em unir e conduzir à frente.

O impeachment aplicado ao governo de Dilma Rousseff com a benção do PSB e a disputa acirrada à prefeitura da cidade do Recife, onde o atual prefeito destilou ferrenhos ataques ao Partido dos Trabalhadores, muitos petistas históricos não engoliram, daí, não aceitarem o processo de reaproximação entre os dois partidos.

Pelos fatos ocorridos recentemente, parece que nem mesmo o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva conseguiu conter a fúria dos insatisfeitos. Talvez, os principais desafios para alavancar o candidato da aliança, sejam esquecerem da candidata que até o momento lidera todas as pesquisas de intenção do voto, pois não é por acaso que a pré-candidata ao senado quase menciona por completo o seu nome.

Da mesma forma, o presidente estadual do PT e incutir na mente da militância que para chegar ao poder estão dispostos, pelo menos temporariamente, superar os ranços históricos.

Este artigo não representa a opinião do Brasil 247 e é de responsabilidade do colunista.

