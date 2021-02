Recado para os sommeliers de petismo

Achei legal a atitude de Lula, revelada em primeira mão por Haddad, fazendo geral parar de comentar reality show para discutir as eleições de 2022. Gente, quem quiser discutir PT, aviso que podem se filiar pelo site do Partido ou procurar algum militante, eu mesmo tenho umas fichas de filiação em mãos, não fosse a pandemia, podiamos até marcar um café, você preencheria a ficha, depois eu mesmo abonaria, restando apenas um processo de formação e prova, chamado INTEGRAÇÃO.



Só para saberem: no PT existe um negócio chamado PED (Processo de Eleições Diretas), com um ano de filiação, você pode votar e com dois anos de filiação poderá ser votado para as instâncias de decisão. E olha que bacana, você também pode participar de alguma tendência interna, coletivo ou secretaria. Se filiando ao PT e sendo um militante, você além de debater, também pode ajudar a decidir os rumos da organização.

Ah e ainda pode esfregar na cara de uma galera que adora debater tática e estratégia eleitoral, mas que nunca ganharam uma eleição relevante, o fato do PT ser o maior partido de esquerda da América Latina, reconhecido por diversas organizações de esquerda no mundo inteiro, como: PS Italiano, PS Francês, Partido Comunista Cubano, Partido Comunista Chinês, Labour Party Inglês, PSUV da Venezuela e o MAS Boliviano, sem contar que fazemos parte do Foro de São Paulo, olha só que mágico!

Mas caso não queira se filiar, pode apenas aprender a respeitar a autonomia de uma organização que você não faz parte e não ajuda a construir.



Mas cá entre nós…



Tão óbvio quanto o antipetismo ser uma manifestação do ódio de classe ou o mastro da bandeira de guerra aos pobres. Tão óbvio quanto isso, é que o maior partido de esquerda da América Latina, lançaria candidatura própria. Mas não se trata de candidatura ainda, Lula apenas pediu para Haddad viajar pelo Brasil e por o bloco na rua. Autodeterminação e livre organização, costumavam ser bandeiras de esquerda, lembra disso cara pálida?

