Receba Lula de volta e dê a ele deputados e senadores de verdade

A elite brasileira que é composta de banqueiros, imprensa golpista, dos industriais, dos donos de grandes cadeias de lojas, planos de saúde, de escolas privadas , do agronegócio, de militares de todas as forças, inclusive parte das polícias militares, demonstra, historicamente, não ter projeto para o Brasil, tampouco dispõe de um nome que possa empolgar a sociedade brasileira.

Isso fica claro no comportamento do Aécio em 2014, no golpe contra Dilma em 2016 e, sobretudo no fato de não haverem preparado o "herói" Sérgio Moro como candidato à Presidência em 2018.

Se essa burguesia fosse de fato preparada e seguisse as orientações que, dizem, vir de um tal Steve Bannon, teria substituído o Sérgio Moro na Lava Jato, o filiaria a qualquer legenda da direita ou ao PSDB e ganharia as eleições no primeiro turno contra o Lula, solto ou preso.

Como são incompetentes, acharam que o PT/Lula estariam mortos, foram "condenados" a votar no Bolsonaro e ainda, burramente, pensaram que colocariam nele uma coleira.

O candidato que aceitaria coleira, por ser um beócio, seria Sérgio Moro.

Ora, sendo Bolsonaro um néscio de origem e com um histórico desabonador, (expulso do Exército, vereador inexpressivo e deputado imprestável e desimportante), porém um fascistóide completo e acabado, fica claro que a gestão do país seria um desastre e haveria, e ainda pode haver, por iniciativa dele tentativa de golpe.

Isso é fato.

Agora, com Lula livre e solto na buraqueira, disparado nas pesquisas, os caras, com a incompetência de sempre, vêm falar em terceira via.

A terceira via nasceu morta em 2016.

Ela seria o Doria, com seu pulôver colorido, com um discurso que o momento pedia: "Não sou político, sou gestor".

Quase funcionou, pois conseguiu derrotar Haddad na disputa à Prefeitura de São.

Lembra da canção interpretada por Alcides Geraldi: Tem bobo pra tudo?

Pois é,

O " Não sou político... " nem esquentou a cadeira de prefeito e já saiu candidato a governador de São Paulo, só ganhou se humilhando com um discurso BolsoDoria.

Deu no que deu.

O povo, que não é bobo pra tudo e do alto de sua sabedoria, descobriu que a política é feita por políticos e já decretou o fim do "jestor" que morre junto com a natimorta terceira via.

O sinal está fechado pra eles.

Não prepararam o Moro, não puseram a coleira no Jair, o "jestor" ruiu...

E agora...

Agora é LULA LÁ.

Nas eleições de 2022 teremos vários ingredientes:

- "Bota o o retrato do Velho outra vez";

- Diretas-já;

- Sem medo de ser feliz;

- Dilma, coração valente.

- Ninguém solta a mão de ninguém.

- Bom dia Presidente Lula, boa tarde Presidente Lula, boa noite Presidente Lula.

Esses gritos contidos elegerão Lula, em primeiro turno, com mais de 58% de votos válidos.

O povo entrará em catarse "buarquiana" do tipo: "Você vai pagar é dobrado cada lágrima rolada desse meu penar...

Mas, muita atenção:

Eleger Lula é fundamental.

Porém, não podemos vacilar, é preciso eleger senadores e deputados comprometidos com o projeto popular de Lula/PT e partidos federados/aliados.

Se assim procedermos, ficará decretado o fim da pandemia, da fome, da desigualdade, da intolerância, da imbecilidade e ainda o fim do pior de todos os males: o Fascismo/Bolsonarismo.

Nenhum passo atrás...

José Prudente de Almeida Filho.

Fortaleza, 27 janeiro 2022

