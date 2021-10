Apoie o 247

Clube de Economia

Cipó de Aroeira

Relatório final da CPI e o Dia do poeta

Por Cristine Nobre Leite

Meses com investigação

Foram seis pra eu ser exata

Tudo registrado em ata

Trabalho sem omissão

Teve boa comissão

Desvendou pauta secreta

Brasil pra entrar na reta

CPI fenomenal

Com relatório final

Bem no dia do poeta

Toda essa pandemia

Mostrou quem era o Jair

Que deveria sair

Por culpa que lhe cabia

Pra nossa democracia

Caminhar, seguir completa

A CPI foi correta

Mostrou muito homem mal

E o relatório final

Foi no dia do poeta

PUBLICIDADE

O que mostrou o Senado

Com CPI de valor

Foram relatos de dor,

Muito crime praticado

Por homem tão desonrado

Que usou mal a caneta

Um charlatão do capeta

Prevaricador banal

E a CPI com final

Bem no dia do poeta

PUBLICIDADE

Este artigo não representa a opinião do Brasil 247 e é de responsabilidade do colunista.