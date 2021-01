Renúncia já

"Bolsonaro inviabiliza o acesso do povo à vacina, estimula fake news e o ódio, defende a tortura e as milícias e ameaça as instituições democráticas", diz Aloizio Mercadante. "Se ele não fizesse nada seria um imenso alívio. Não faça nada, Bolsonaro. O Brasil vai agradecer edit

O grande problema em Bolsonaro é o que ele faz. Promove aglomerações, faz campanha contra as medidas protetivas recomendadas pela medicina, promove o charlatanismo em medicamentos sem nenhuma eficácia, inviabiliza o acesso do povo à vacina, estimula fake news e o ódio, defende a tortura e as milícias, ameaça as instituições democráticas.

Somado a isso, agride o jornalismo crítico e boicota o direito à informação, protege o clã envolvido em rachadinhas e crimes comprovados, aparelha instituições do Estado para fins familiares, fomenta o desmatamento, queimadas e a destruição da natureza, abandona os pobres e desempregados, transforma o Brasil em pária internacional.

Se ele não fizesse nada seria um imenso alívio. Não faça nada, Bolsonaro. O Brasil vai agradecer.

O conhecimento liberta. Saiba mais