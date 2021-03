República dos assassinos

"Há um responsável direto por esse quadro de horror: o psicopata genocida chamado Jair Messias. Há um cúmplice principal, o general da ativa do Exército Eduardo Pazuello. Mas enquanto vidas são devastadas de maneira desesperada, outros cúmplices avançam destroçando o que resta do Brasil", analisa Eric Nepomuceno, do Jornalistas pela Democracia edit