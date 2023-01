Roberto Requião: um homem íntegro não se encontra em qualquer esquina

Apoie o 247

Por Hildegard Angel, do Jornaistas pela Democracia

Ao fim deste texto vocês encontrão o áudio com o desabafo indignado de Roberto Requião quanto ao convite que lhe foi feito pelo novo governo Lula.

A pior coisa é tomar partido na discórdia entre pessoas que se admira. Evito fazer. Mas dar voz aos lados discordantes é princípio do jornalismo.

O convite a Roberto Requião para ser membro do Conselho de Itaipu não foi bem digerido por ele, que nada pediu, e muito menos pelos seus aliados que previram lhe seria oferecido um ministério, a presidencia da Petrobras ou até a de Itaipu.

Isso passará, na política tudo passa. Desafetos de ontem serão os BFF de amanhã. Os humilhados da mídia num dia serão por ela exaltados no dia seguinte. Os ignorados na hora da festa serão os lembrados na precisão. Bem o oposto do que fala o padre aos noivos "na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, fieis até que a morte os separe.”

A relação política não é casamento nem divórcio, é "união instável", com regime de união de objetivos e partilha de conquistas, em que o casal se chama de "companheiros", pelo tempo infinito enquanto dure... a relação.

As conveniências, as novas alianças e as novas influências calibram os altos e baixos dos relacionamentos na política.

Contudo, depois do outono chegam as rosas da primavera, neste verão com brisa primaveril.

Até as estações do ano se fundem, ao fim da batalha apaixonada e vitoriosa, que nos custou energia, desgaste e mesmo perdas, mas nos premiou com o resgate do Brasil de sua rota acelerada rumo ao fascismo.

Primavera é o dever cumprido. Sentir o gostinho da vitória vale muito, mais até que os gestos de reconhecimento. Certeza de que o ideológico Requião pensa igual, e que o 'mau jeito' do convite inadequado logo será corrigido. A correção se impõe como necessária. Um homem íntegro não se acha em qualquer esquina.

