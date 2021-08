Rondonienses lançam campanha na internet para frear queimadas

Com fotos, vídeos e tema de perfil em rede social internautas aderiram a campanha contra queimadas.

A fumaça invade casas e comércios e as doenças respiratórias aumentam todo período de queima, mas a situação tem piorado muito nos últimos anos.

Confira o texto da convocação a protesto:

Estamos em emergência ambiental e lançamos uma campanha pelo fim das queimadas. Muita gente aderiu e a importância desse gesto está na visibilidade dada ao elevado índice de degradação em Rondônia. Precisamos mostrar que não há esforços nem de governos nem da classe política para frear a destruição florestal.

Pelo contrário, há estímulo ao desenvolvimento sem nenhuma responsabilidade com o futuro ambiental, climático e econômico. O histórico de degradação em Rondônia de três anos pra cá aumentou muito. No bioma Amazônia, o estado está sempre no topo do ranking de focos de calor.

Segundo dados do INPE, hoje Rondônia está entre os 10 estados com mais focos de janeiro a agosto de 2021. A capital, Porto Velho, ocupa o terceiro lugar no ano, com mais de 13% de responsabilidade na destruição das florestas. Precisamos denunciar, pedir socorro e exigir recuperação ambiental.

PARTICIPE! Use suas redes sociais para gritar pro mundo ouvir que ESTÃO QUEIMANDO O NOSSO FUTURO. #sosrondonia

A música tema da campanha é do cantor A Black Z.

Confira:

Para adicionar tema feito por Rafael Altomar, clique aqui.

