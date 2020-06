Sabonete no chão, espada na mão

O gado está sendo cercado, o sabonete está no chão e as espadas nas mãos. Quem terá a iniciativa de se abaixar, correndo o risco de perder a cabeça? O fato é que a justiça parece ter dado um passo e saído da letargia, ou covardia, e decidiu arrostar o canastrão, o ditador das milícias edit

As ações da Polícia Federal contra bolsonaristas, podem fazer com que o gado fique encurralado na parede, ou que pelo menos, tenha noção de que não pode sair por aí atirando contra as instituições como se estivesse em uma selva humana.

Empoderados pelo líder que soa como a Ku Klux Klan, um punhado de colaboradores saltaram do curral dos trinta por cento para tentar intimidar o Congresso Nacional, o Supremo Tribunal Federal, partidos de esquerda, a imprensa e tia Bazinha, viúva do Stoppa.

Através de buscas e apreensões e de algumas prisões, a PF vai desbaratando essa quadrilha que opera com Fake News no bunker escritório do ódio, o que pode comprometer a continuação da tentativa de golpe em curso.

Pode ser que durante o processo de buscas, quando baús são abertos, armários e gavetas revirados, alguma cabeça não queira ir solitária para o abate e facilite o acesso a algum documento, print ou áudio.

