Sádico, Guedes propõe venda das ações da Petrobras para ajudar pobres

Como um pastor do apocalipse, Guedes pretende tirar o demônio do seu bolso pra te salvar... edit

Apoie o 247

Clube de Economia

Usando o mesmo silogismo de Bolsonaro, Paulo Guedes, diz que se piorar o Brasil melhora.

Ao invés de controlar os preços dos combustíveis no país, com a prerrogativa constitucional que possui de intervenção do estado no domínio econômico, o ministro oferece ao capital financeiro mais um pedaço da Petrobras doando esse “ganho” aos vulneráveis.

“Quando o preço do combustível sobe, os mais frágeis estão com dificuldades. E que tal se eu vender um pouco das ações da Petrobras e der para eles esses recursos?” disse Guedes lá de Washington onde está para reunião anual com o Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial.

PUBLICIDADE

Até agora todas as unidades da Petrobras vendidas pelo governo Bolsonaro foram contabilizadas como lucro e colocado no bolso dos acionistas por meio do que chamam de dividendos. Agora propõe que a parte do estado na companha, que é cada vez menor, seja vendida para esses acionistas privados.

O que Paulo Guedes esconde é que a venda das ações da Petrobras piora a situação do pobre, pois além do lucro futuro da empresa ir cada vez menos para os cofres públicos e mais para o bolso internacional, tira-se cada vez mais a possibilidade de controle estatal sobre o preço dos combustíveis no Brasil.

PUBLICIDADE

O discurso de Guedes em Washington, sendo ele um economista tão experiente, é, para além de trágico, sádico.

Como um pastor do apocalipse, Guedes pretende tirar o demônio do seu bolso pra te salvar...

PUBLICIDADE

Este artigo não representa a opinião do Brasil 247 e é de responsabilidade do colunista.