As palavras da senadora seridoense, Zenaide Maia foram sábias neste último dia (31) de agosto do ano 2021, em sua participação remota na quinquagésima plenária da Comissão permanente de inquérito da Pandemia: a famosa CPI da Covid-19.

O senhor Ivanildo Gonçalves (motoboy para assuntos especiais) que teria seu depoimento colhido hoje, não compareceu à CPI, e o presidente Omar Aziz declarou sua perplexidade durante os trabalhos, que de forma rotineira incluíram outras demandas e foram continuados. Diante do exposto, os membros da CPI, se pronunciaram e votaram alguns relatórios, houve exaltação de ânimos em relação ao panorama instalado, e um dos senadores da base governista, se utilizou da ignomínia “covarde” para se referir ao presidente Omar Aziz.

Apesar do contratempo (que até poderíamos chamar de cheque ao rei) no tabuleiro do xadrez, a convocação da advogada Karina Kufa foi “abençoada”: e isso corrobora muito com a colocação da senadora Zenaide descrita no primeiro parágrafo. A participação do motoboy supracitado não ocorreu em função de um impeditivo jurídico julgado pelo senhor Nunes Marques (Ministro do STF)

E agora? Agora os senhores senadores recorrerão de forma jurídica/administrativa como recurso para convocações e reconvocações tão necessárias para desanuviar todo o obscurecimento, quanto ao fogo da discórdia entre culpa e inocência de forma Parti Pris dos envolvidos - na trama que vai da falta de imunizantes por longo período, e se estende também à ingerência do Ministério da Saúde e outros organismos do segmento da Saúde. Claro, não esquecendo de que o depoimento do funcionário Luís Ricardo Miranda, foi sagrado para que hoje a CPI se conduzisse da forma que vem se conduzindo: impertérrita.

A CPI é ou não é uma santa CPI?

Apesar de o liberalismo, em sua feição originária se achar dissociado da ideia democrática, porquanto a classe proprietária é a que se faz representar no poder legislativo: o papel até aqui desempenhado pela “CPI das CPIS”, como assim classificou o seu relator, é necessária para tirar o argueiro e a trave dos olhos da população.

Este artigo não representa a opinião do Brasil 247 e é de responsabilidade do colunista.