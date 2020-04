Se manda Bolsonaro!

Por Miguel Paiva, para o Jornalistas pela Democracia

Bolsonaro é tão burro que não consegue ver o lado bom desta pandemia para ele. Como só se fala, se lê ou se assiste sobre o Covid19 em todos os meios de comunicação acabamos ocupando o espaço que vinha sendo dedicado aos fracassos e escândalos do seu governo. De um dia para o outro não se fala mais em Weintraub, apesar dele insistir em aparecer com suas asneiras. Não comentamos mais seus erros de português comuns a um ministro da educação do governo Bolsonaro. Não falamos mais dos escândalos da Secretaria de Comunicação. Depois que foi diagnosticado com Coronavírus o secretário Wejgarten sumiu de circulação. Sua quarentena está sendo dobrada. Uma parte pela doença outra pelo sumiço conveniente.

Deixamos também de falar do Ministro do Turismo e os laranjas. Como não há mais turismo no mundo ele decidiu ir pra casa e se proteger com muita vitamina C das laranjas que tem guardadas. Os ex-ministros que morreram continuam descansando em paz. O Queiroz que sempre andou sumido continua em quarentena mais do que secreta. Além de contaminar o próximo ele pode contaminar o governo se abrir a boca. Mesmo usando máscara.

Os deuses sabem o que fazem e acabaram com o vazamento de óleo no nordeste antes do caos atual. Já pensou se além do corona tivéssemos as praias poluídas, as queimadas da Amazônia e os deslizamentos ao mesmo tempo? Bolsonaro teria fugido...mas fugido para onde? Apesar dele não concordar todos os países estão de quarentena. Não teria para onde ir. Ele reza todos os dias para que não se fale mais do assassinato de Marielle. Melhor deixar quieto enquanto o vírus circula pelos condomínios.

Também não falamos mais do pibinho. Esse, coitado, tá mais encolhido que peru de pinguim. Foi encolhendo, encolhendo que quando a pandemia chegou nem existia mais. O Paulo Guedes ainda está nas manchetes, depois do sumiço nas praias do Rio. O pessoal quer saber quando a grana dos informais vai ser depositada? Ele não sabe dizer porque não quer pagar. Dinheiro tem. Bolsonaro apesar dessa sujeirada toda sendo varrida pra debaixo do tapete deve estar é muito p da vida. Sua brincadeira de presidente da república está indo por água e sabão abaixo por causa da sua incompetência diante da epidemia. Tudo que ele queria era criar as condições para que seu império militar-neoliberal se estabelecesse. Não vai rolar. E ele parece aquele menino que perdeu a aposta e não quer pagar de jeito nenhum. Não pago, não pago, não pago.

Mas, prometeu tem que pagar. Escreveu não leu, o pau comeu. Poderia ficar aqui citando provérbios populares para dizer que "se liga, cara. seu tempo acabou".

Dê graças a deus por termos deixado de lado esses assuntos ai de cima por um tempo. Talvez seja exatamente o tempo para você se mandar, ou de fininho ou esperneando. Pra nós não faz diferença. O que importa é que você libere a moita.

Vamos limpar a casa começando pela sala. O bode que nela está, no caso, é o próprio Bolsonaro. Vamos abrir a porta e deixar ele sair, como aquelas cabras circulando pelas cidades escocesas. Vai, segue o teu caminho e não volta mais, mas saiba que não vamos esquecer. Temos muita coisa a acertar e não vai ser seu lugar liberado que vai colocar um ponto final nisso tudo. Temos uma pandemia para lidar mas um dia ela passa e aí, vamos querer rever essas contas.

Quem sabe uma parte dessa sujeira toda que está debaixo do tapete não fique por lá?

Como dizem os policiais cercando o bandido encurralado, "se entrega enquanto o crime é afiançável". Depois que virar hediondo vai ser mais difícil. Crimes hediondos não cabem debaixo do tapete.

