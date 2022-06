Sem oxigênio e sem liberdade

Apoie o 247

A AMAZÔNIA SE TORNOU UM GRANDE CAMPO MINADO. Um campo de extermínio. O jornalismo não pode se calar. Não deve se calar.

Aqueles que defendem as minorias estão sendo “excluídos”. O histórico e os dados estão abertos; ou, quando não: a LAI está viva para garantir este acesso. Aquele jovem que está sendo alienado pelo NOVO ENSINO MÉDIO, e que nem sabe que seu país é um palco armado de morte: 33 milhões sentem a dor da fome; e 100 milhões ficam à deriva em um país que distribuiu terras a torto e a direito durante a colonização para seus algozes europeus; a governança sempre fora entreguista.

Ao ler a entrevista que o jornalista Bob Fernandes realizou com Erasmo, líder do assentamento 96 na Amazônia, fui às lágrimas. Um jovem de 33 anos, que está em uma cadeira de rodas, que fora ameaçado de morte por grileiros, que tem medo de morrer e profere (chorando) ao fim da entrevista: “O que eu fiz de mal?” Só quero viver em minha terra; sem transformá-la em pasto.

O levantamento jornalístico traz à baila uma conjuntura antiga, e que não parou no assassinato de Chico Mendes. Estamos diante de seres humanos, como eu, como você leitor: com cérebro, fígado, rins, sistema respiratório aeróbio e etc.

Nós, que respiramos oxigênio e somos humanistas, classificamos como cena de horror lamentável o desaparecimento sofrido pelo indigenista Bruno Pereira e o jornalista Dom Phillips; ambos barbarizados em sua liberdade sagrada de respirar.

Do ponto de vista biológico, o aparecimento do oxigênio no planeta Terra foi considerado um marco da evolução, já que a fotossíntese sobreveio como um processo pioneiro e necessário aos seres humanos. E tal fato o faz prosperar no planeta até hoje.

UM MINUTO DE SILÊNCIO POR DOM PHILLIPS E BRUNO PEREIRA.

Este artigo não representa a opinião do Brasil 247 e é de responsabilidade do colunista.

