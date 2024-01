Sem peixes, sem jet ski, mas com muitas mentiras

Apoie o 247

Informações colhidas pela PF em Angra dos Reis, apontam que uma das três embarcações usadas pelo clã Bolsonaro para supostamente pescar não voltou do mar enquanto os policiais estavam na casa da família, cumprindo um mandado de busca e apreensão contra Carlos Bolsonaro, na manhã de segunda-feira.

A PF investiga se esse jet ski faltante possa ter sido usado para transportar e esconder, em propriedades de conhecidos na região, provas ou materiais suspeitos que estivessem com Jair e seus filhos.

A pergunta a ser feita: onde estão esse jet ski e os peixes? O que a familícia trouxe foi mais mentiras. Receberam informações privilegiadas e foram descartar provas. A prisão se aproxima e o clã se envolve pessoalmente na produção de provas contra si.

