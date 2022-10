Sem tirar o pé das ruas para garantir a vitória

Apoie o 247

ICL

Por Raimundo Bonfim

Seguimos nas ruas e delas não podemos sair até que a última urna seja fechada! Estamos enfrentando forças poderosas do fascismo e de setores da burguesia, o uso da máquina pública e uma poderosa rede de mentiras, violência e intimidação.

Mesmo assim, estamos próximos da vitória e devemos garanti-la disputando cada voto! Não tem nada ganho, o que vale é voto na urna! E para vencermos a eleição neste domingo (30/10), dependemos fundamentalmente da nossa atuação militante nas ruas.

Sei que vocês, dirigentes e militantes, estão engajados nessa jornada de luta, mas faço uma convocação para um esforço a mais até domingo, pois a vitória dependerá da nossa forte presença nas ruas, no diálogo direto com o povo.

Em São Paulo, estamos construindo junto com parceiros e outros movimentos populares e sociais o último Sextou com Lula, às 15h, na Praça da República, no centro da cidade.

Orientamos que toda militância faça o mesmo em cada canto deste país, nesta sexta-feira, tomando a iniciativa de articular e realizar uma boa mobilização, o sextou da vitória!

À luta! À vitória

Este artigo não representa a opinião do Brasil 247 e é de responsabilidade do colunista.

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.