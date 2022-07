Sempre paliativos paliativos para o povo

Apoie o 247

ICL

Emergência? É um estado eterno no Brasil. Infelizmente há partidarismo em detrimento do povo. A fome é secular neste país.

É nítido que o Brazil não conhece o Brasil.

Prática secular é a representatividade. Milhões entregando suas vidas nas mãos dos “bons” ou “maus” políticos. Democracia é para o povo e feita para o povo; e aí?

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Todo planejamento político encontra um caminho populista quando recria os projetos assistencialistas. E isso deveria ser erradicado do atrasado cenário da política partidária que gera suas PECS casuísticas; que funcionam como paliativos para o moribundo povo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Como vivem estes 213,3 milhões de brasileiros?

A EDUCAÇÃO é artigo de luxo. E parece que o destino da população “desacontecida” é o lixo. Entre rupturas e continuidades os esquerdistas e os direitistas caminham sempre na trilha do assistencialismo. E isso gera povo excluído. Até quando?

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ademais, existem mais membros da Imprensa Marrom do que imaginamos: e eles cooptam as mentes fragilizadas. E nesta altura do campeonato eleitoral vemos nascer mais uma Proposta de Emenda à Constituição que oferta migalhas à pobreza.

Brincar com as vidas de seres humanos deveria ter uma punição real. Mas na realidade 80 por cento dos presidiários são pobres e negros; e muitos deles roubaram “pão” para comer....Não queremos ficar com o palito do picolé nas mãos.

#ValReiterjornalismohistórico

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

#Lula

Este artigo não representa a opinião do Brasil 247 e é de responsabilidade do colunista.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE