Sextas-feiras sob o fogo das favelas

Até hoje o genocídio praticado pelo governo federal já atingiu 72.151 óbitos. Não sabemos quando vamos nos recuperar desta crise sanitária -- de mau ou nenhum gerenciamento da saúde pública e de desprezo pela vida, pelos homens, animais e meio ambiente. Diante deste quadro de inércia, presos dentro de casa sem saber pelo que esperar, resolvemos que a partir de 17/7/2020, vamos começar uma campanha de solidariedade: toda sexta-feira às 20 horas, vamos acender uma vela na janela de casa em homenagem aos mortos vítimas do corona vírus.

Que cada vez mais todos se sensibilizem com este estado de coisas inadmissíveis; que a luz das velas ilumine nosso caminho na pressão contra este governo inepto, autoritário e cruel; e, que o calor das chamas e o fogo vá pouco-a-pouco consumindo sua força, semana após semana -- no 24/7, no 31/7 e quantas sextas-feiras preciso for, até que faça efeito a vacina universal contra estes dois males.

