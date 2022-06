Site Soberano Brasil desmascara farsa do preço dos combustíveis

Ao contrário do que vem sendo divulgado pelos importadores, os preços nas refinarias vem se mantendo sempre acima do preço básico (o PPI) edit

Por Claudio da Costa Oliveira

O site Soberano Brasil registra em gráfico a evolução dos preços dos combustíveis (gasolina e diesel) nas refinarias da Petrobrás em relação ao Preço de Paridade de Importação – PPI.

Ao contrário do que vem sendo divulgado pelos importadores, comandados pela Associação Brasileira de Importadores de Combustiveis (Abicom), o gráfico mostra que os preços nas refinarias vem se mantendo sempre acima do preço básico (o PPI).

A Abicom, que de brasileira não tem nada, pois quem nomeia seu presidente é a britânica Green Energy, sócia da Shell em refinarias na Europa, está sempre divulgando na mídia que os preços estão abaixo do PPI. Estranhamente, mesmo relatando diferenças enormes, eles continuam importando.

Como conseguem? Estariam perdendo dinheiro para beneficiar os brasileiros? Nada disto. Os números é que não conferem.

No site Soberano Brasil o gráfico mostra o preço do diesel 27% acima do PPI.

No gráfico a seguir o marco zero representa o PPI. A linha azul é o diesel e a amarela a gasolina.

Notem que o preço do diesel vem se mantendo acima do PPI há bastante tempo. Com o último aumento de 14,26%, o preço do diesel supera o PPI em 27,27%.

Portanto a Petrobrás poderá manter o preço do diesel estável até as eleições previstas para outubro/novembro, pois a “gordura” existente deve ser suficiente.

Ocorre que quem pagará a conta serão os consumidores brasileiros, enquanto a Petrobrás e a Abicom obtem lucros exorbitantes.

