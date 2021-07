Só democracia é suficiente?

Cada vez mais detesto mais o que chamam a mídia “progressista”, pois essa palavra esconde uma grande falsidade em que encaixam diversas pessoas e meios de comunicação que não deveriam ser nem chamadas pessoas de centro, pois centro tradicional seriam militantes de partidos republicanos que acreditam na democracia burguesa, porém jamais se associam com protofascistas, neofascistas ou fascistas propriamente ditos.

Para uma pessoa, movimento ou partido de centro tradicional em qualquer país de terceiro mundo deveria ser necessariamente Imperialista, pois quem é de centro republicano jamais poderia pensar em promover movimentos imperialistas que tem como por objetivo acabar com a república nacional em qualquer país.

Essa delimitação deixa claro que o que chamamos de centro na América do sul em 99% dos casos é composto de pessoas e partidos que estão a disposição não só do capital internacional como da burguesia nacional para ferrar o proletariado nacional e reduzir as classes médias a miséria,

Vamos dar exemplos históricos, Getúlio Vargas e Jango nunca foram pessoas de esquerda, os dois eram pecuaristas e latifundiários, mas tinham um projeto de desenvolvimento nacional que não admitia a dominação do país ao capital internacional. Se para desenvolverem o país dentro de uma democracia burguesa fosse necessário a criação de empresas estatais ou promoverem uma reforma agrária eles fariam isso.

Para quem é de direita e não tem um projeto nacional não pode ser chamado de centro, estão colocados na direita ou na extrema direita. Quem não entende isso muitas vezes se esconde na denominação de progressista, ou seja, alguém que propõe uma democracia burguesa, porém não tem o mínimo interesse de um projeto nacional.

A partir dessa breve introdução podemos falar sobre os “progressistas”, esses dizem que a garantida de uma democracia burguesa é uma condição necessária e suficiente para termos o “Progresso do país”. Talvez no fim do século XIX início do século XX os positivistas enxergavam o lema “Ordem e Progresso”. Esse lema a palavra Ordem colocada antes da palavra progresso significa a manutenção de toda a superestrutura política dos três poderes, tomados e mantidos pelas oligarquias nacionais, devem se sobrepor a todas as demandas populares que simplesmente não é alcançada somente pela obediência pura e simples da ordem instituída.

Os “progressistas” de hoje acreditam que removendo Bolsonaro e colocando na sua sucessão o general Mourão para posteriormente termos uma terceira via com, por exemplo, um tucano como FHC por eles manterem as instituições funcionando dentro da lógica de um republicanismo como dos positivistas do século XIX, como não teremos mais ameaças ao congresso, ao judiciário e mais outras estruturas republicanas teremos paz e progresso. Claro que teremos a paz instaurada, mas a paz dos cemitérios em que milhões de brasileiros sem os recursos mínimos para ter uma educação de boa qualidade pública e universal, saneamento básico, casas decentes para viver, um salário digno que lhes dê condições não só para viver, acesso à cultura e mais dezenas de outras necessidades para que se criem cidadãos.

Todos os “progressistas”, que na verdade são já cidadãos, muitos de segunda classe, mas com as condições de viver modestamente não tendo que se preocupar que o bujão de gás terminou antes do fim do mês e que ele e os seus conseguiram ter todas as refeições do dia, não enxergam ou fazem que não veem, que a imensa maioria do povo brasileiro não necessita somente de democracia.

A falta de visão dos “progressistas” que acham que resolvendo seus problemas de falta de liberdade, resolverão todos os problemas do povo brasileiro, faz com que esses procuram apoio em elementos de direita para salvarmos do neofascismo, com isso querem o acordão com os que por motivos pessoais e oportunistas deixaram temporariamente as hostes da extrema direita, pois quem as chefia no momento é um verdadeiro idiota, mas se fosse um articulado General Mourão, tão ou até mais a extrema direita que o atual chefe, não ficariam desconfortáveis em retornar o ninho.

A falta de consciência política tanto dos “progressistas” individualmente como dos sites e canais do mesmo calão, limpam o lixo que está grudado em todo o corpo desses ressentidos da extrema direita com o chefe, para eles poderem voltar na primeira oportunidade que aparecer.

Este artigo não representa a opinião do Brasil 247 e é de responsabilidade do colunista.

