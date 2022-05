Sobre a suspensão do São João em Recife

Apoie o 247

Por Jones Manoel

É uma medida irresponsável com os trabalhadores da cultura e trabalhadores informais, demagógica, marqueteira e desnecessária em termos orçamentários. Vamos aos NÚMEROS e fazer um debate sobre orçamento. A justificativa de João Campos (PSB) é suspender o São João para destinar R$15 milhões de reais para as vítimas da chuva. Eu, você e todo mundo que é pobre, acha 15 milhões muito dinheiro. Mas repare, o orçamento anual da prefeitura de Recife gira na casa dos R$6 bilhões.

O que João Campos faz com esse orçamento? O Orçamento de 2022 para a implementação de projetos habitacionais, dentro da Secretaria de Habitação, era de R$24 milhões de reais, mas foi reduzido para R$10 milhões - os mesmo R$14 milhões "economizados" com a suspensão do São João.

A secretária de habitação, para 2022, tem orçamento de R$48 milhões. Estamos no FINAL de maio e até agora só foi executado desse orçamento R$1,3 milhão. Por qual motivo, prefeito, não tivemos obras para reduzir áreas de risco e construir moradia popular antes da chuva?

Como podemos ver, a Secretaria de Habitação, em orçamento ainda não executado, tem muito mais que R$14 milhõe, mas vamos avançar um pouco mais. Em 2019, a prefeitura do Recife gastou com propaganda R$50,8 milhões; em 2020, R$49,9 milhões; e em 2021, R$42, 7 milhões.

Conta rápida: de 2019 até 2021, só com propaganda, a Prefeitura do Recife gastou R$143 milhões de reais - é dez vezes o valor "economizado" com o São João. Então essa medida não é por falta de dinheiro e não é um remanejo orçamentário necessário.

Todos nós estamos tristes e de luto - menos o Governo do estado, que não decretou luto oficial - mas ao cancelar o São João, é criado um novo problema para os trabalhadores da cultura e trabalhadores informais, que precisam da festa para ter renda.

Os trabalhadores da cultura e os trabalhadores informais vão receber um auxílio pela não realização da festa? Qual o valor? E os informais, como eles vão ser cadastrados? Não se trata de defender uma festa no meio de uma tragédia. A questão é outra.

Cultura é TAMBÉM emprego, renda, sobrevivência. Quando um grande festejo como o São João é suspenso, isso tem CONSEQUÊNCIAS ECONÔMICAS para o povo trabalhador. Qual é a resposta em termos de renda para os trabalhadores da cultura e informais?

O prefeito influencer, o Luciano Huck de Recife, parece um perdido, abestalhado, metendo os pés pelas mãos e fazendo uma besteira diferente por dia. Não resolve o problema das vítimas das chuvas e cria outro problema em termos de emprego e renda.

