Solipsismo social

O conceito de "solipsismo" foi empregado originalmente pelo bispo inglês (e também filosofo) George Berkley para designar uma teoria do conhecimento que diz que não podemos conhecer nada além de nós mesmo. Ou seja, não há como estabelecer nenhum tipo de relação cognitiva com o mundo e as outras pessoas. posteriormente, o termo foi usado como forma de uma sociabilidade anômala, para um tipo de sociedade do espetáculo, onde o simulacro de uma vida social e cheia de relações se impôs no cotidiano, afastando cada um do contato rico e intenso vivido pelas pessoas, em seus encontros presenciais.

A vida social passou a ser uma enorme "praça de alimentação" de um Shopping Center ( a nova caverna de Platão), onde cada um se expõe, mas do que se encontra para conversar e abraçar o outro, Chegou-se a falar numa "sociedade do espetáculo" (Guy Debord), onde se encenaria um simulação de vida social compartilhada. Estas considerações vêm a propósito desse isolamento social, pelo qual estamos passando compulsoriamente, em razão da extensão do contágio do Coronavírus 19.

Chegamos ao limite de os casais não se abraçarem, não se beijarem, não fazerem amor, com medo da morte. Irem morar em casas separadas e se comunicarem pelas redes sociais, contando as estatísticas macabras das vítimas do vírus. Estabeleceu-se um tipo de pandemia social e comunicativa que afasta as pessoas e responsabiliza a vida presencial de cada um de nós.

A questão que se coloca é o que vamos herdar - como fortuna sócio-emotiva e sentimental - depois dessa calamidade! - Alguns acham que o mundo não será o mesmo. Que os usos e costumes preventivos do período da quarentena vieram para ficar. Seremos uma sociedade hipocondríaca e paranoica, onde o medo da Aids será substituído pelo medo da contaminação viral (desse ou dos próximos tempos), nessa era de guerra bacteriológica e de necropolítica.

A vida deve se tornar ascética e asséptica, sem riscos, nem perigo. É possível viver assim!

