Talibãs são históricos aliados dos EUA

Que o povo do Afeganistão possa construir seu próprio caminho de desenvolvimento econômico, social, político e cultural, sem colonialismo nem imperialismo, nem invasões militares dos EUA/OTAN edit

Desde 1978, após a Revolução de Saur, quando o Afeganistão era governado pelo Partido Democrático e Popular do Afeganistão - PDPA (uma aliança entre comunistas, socialistas e patriotas afegãos), em aliança e cooperação com a URSS, os chamados "Talibãs" são aliados dos EUA!!!

O governo do PDPA iniciou uma reforma agrária, investiu em educação e saúde pública e gratuita, aprovou a lei da igualdade de direitos entre homens e mulheres, estimulou as mulheres a ingressarem nas universidades, etc...

EUA, Paquistão e Arábia Saudita, com atuação direta de Osama Bin Laden, se uniram para impedir a cooperação Afeganistão-URSS, pois a influência soviética ameaçava os interesses geopolíticos estadunidenses.

PUBLICIDADE

Na época chamados de "muhajeideen", depois de 1991 de Talibã, são os mesmos.

Foram homenageados pelo filme Rambo 3, chamados de "guerreiros da liberdade".

Estiveram em Washington, na Casa Branca, recebidos por Bill Clinton, e com direito à conferência de imprensa. Firmaram um acordo com EUA para construção de um gasoduto. Como não puderam cumprir o acordo EUA invadiu o país em 2001, sob o pretexto de capturar Bin Laden, "encontrado", segundo o governo Obama, em Islamabad, no Paquistão!!!!!!

PUBLICIDADE

Ou seja, destruíram o país e o Bin Laden não estava lá?

Talibãs fizeram acordo com Trump. Joe Biden manteve o acordo, pois viram que o Afeganistão estava se aproximando do Irã.

Um Afeganistão aliado do Irã seria, para o governo dos EUA, pior que governado pelos Talibãs.

PUBLICIDADE

Aí os EUA se retiram do Afeganistão, e deixam os Talibãs tocar o terror, eles tomam bases dos EUA, cheias de veículos militares abastecidos, blindados e helicópteros, armas e munições, presentes do governo Biden, sob algumas condições, é óbvio.

A Embaixada dos EUA em Cabul, a capital, com 650 soldados, está intocada, por ordem dos Talibãs. Repito, os Talibãs, considerados por alguns como radicais, contra o Ocidente, blá, blá, blá, tomam o poder na capital e não atacam o principal símbolo do imperialismo, o principal símbolo da ocupação militar feita pelo ocidente, a Embaixada dos EUA, e o governo Biden deixa lá seus diplomatas com 650 soldados. Biden está tranquilo pois tem a promessa dos Talibãs que não vão tocar na Embaixada nem em nenhum cidadão estadunidense.

Milícias populares no Afeganistão combatiam as tropas dos EUA e os Talibãs ao mesmo tempo.

PUBLICIDADE

Talibãs fizeram acordo com EUA para impedir acordos de cooperação com Irã.

Os Talibãs continuarão servindo aos interesses dos EUA, Inglaterra, Arábia Saudita e Paquistão?

Ou vão mudar de posição? A realidade e a geopolítica podem levar a mudanças? Sim. Mas é preciso cautela. Vamos acompanhar.

Que o povo do Afeganistão possa construir seu próprio caminho de desenvolvimento econômico, social, político e cultural, sem colonialismo nem imperialismo, nem invasões militares dos EUA/OTAN.

Este artigo não representa a opinião do Brasil 247 e é de responsabilidade do colunista.