NOITE DE GALA

Chegara a grande noite: receberia o prêmio internacional mais importante na área da proteção aos animais. Para o evento mandara confeccionar um vestido caríssimo, de tecido magnífico e repleto de adereços importados. Deixou a peça estendida na cama e foi tomar um drinque para relaxar. Ao voltar encontrou o gato afiando as unhas nas vestes, que já estavam completamente desfiadas. Surrou o bichano.

UNIÃO

Enquanto o pai estava aí, a família vivia unida. Aniversário, fim de semana, feriado, Natal, Ano Novo – todo mundo junto. Foi morrer, pronto. Voltou todo mundo a ser feliz.

SAUDADES

O motorista pergunta ao vovô na janela:

- Esta estrada vai pra Minas?

- Se for, vamos sentir muito a sua falta.

REGRA DE DOIS

O garoto à beira da repetência. Vai às aulas particulares com a vizinha bela e balzaquiana. Ali pela quarta vez no sobrado dela, não a encontra na sala. Vem a voz do quarto. Sobe. Ela, de peignoir transparente. Ele, transparente. Entre uma conjugação verbal e uma raiz quadrada, a mestra encontra o pendão do guri. Repetiu de ano, mas cresceu.

MATRIMÔNIO

- Estado civil?

- Cansado.

TINDERIANA

72 anos. A solidão gritando. Quis baixar o Tinder. A neta alertou. Não, não, não. Precisava arrumar um namorado. Dias depois pediu à filha para desinstalar o app.

- Quando peço fotos, me mandam pintos.

TROCA

O carro preto emparelhou com o automóvel prata no estacionamento. Saiu dele uma mulher com uma sacola cheia de cédulas de 100 reais. Do automóvel prata veio uma senhora segurando uma espécie de trouxa. Trocaram um pelo outro. O veículo prata saiu. A mulher entrou no carro preto e abriu a trouxa. Para sua surpresa, não estava ali o bebê. Havia só um gato angorá. Morto.

RECADO

- Alô, após o bip, deixe o seu recado para Régis.

- Escuta. Pra te emprestar aquele dinheiro, eu tive que rapar o que tinha, e o que não tinha. E você faz o quê? Some. Olha, põe a mão na tua consciência e me paga. Fica com Deus, diabo!

PS

- O que essa moça, com vestido de rabo de peixe, está fazendo num Pronto Socorro?

- É uma sereia. Ficou muda.

NUNCA

- Desculpa, isso nunca tinha acontecido comigo.

- Você ter uma ereção?

- É...

- Tudo bem, sem problema.

EM FRENTE

Nunca morreu de amores pela vida. Mas passaram 93 anos juntos. Quando ele se foi, o jeito foi a vida seguir adiante.

