Tempus Veritatis - 2

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

Como havia dito que já posso cunhar o termo "decifradores de mistérios da desigualdade" em relação aos pensadores, que assim como eu, tentam entender o enigma da falta de alteridade, e faço isso, me colocando à luz da Filosofia e da História.

"Nem tudo é verdadeiro; mas em todo lugar e a todo momento existe uma verdade a ser dita e a ser vista, uma verdade talvez adormecida, mas que no entanto está somente à espera de nosso olhar para aparecer, à espera de nossa mão par ser desvelada. A nós cabe achar a boa perspectiva , o ângulo correto, os instrumentos necessários, pois de qualquer maneira ela está presente aqui e em qualquer outro lugar".

continua após o anúncio

Acima está um discurso descrito na obra de Michel Foucault: A microfísica do poder, lá, o filósofo analisa "a verdade," a partir da PRÁTICA CIENTÍFICA. E já que falamos de verdade, lembramos da objetividade de uma área além da física: a metafísica, que foi utilizada na práxis de Karl Marx, especialmente quando ele se preocupou com o conceito de "valor" ao escrever "O capital".

"O homem é um animal que valora", disse Nietzsche, outro filósofo.

continua após o anúncio

Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, importante pensamento de Jesus Cristo.

A verdade, na verdade, é produzida através de rituais. Há instrumentos apreendendo a verdade em sua geografia do conhecimento nestes tempos contemporâneos.

continua após o anúncio

Esquirol ou Freud? A natureza, ou a cela? Qual a melhor verdade, qual a melhor representação a ser utilizada, ou subutilizada no caso particular da dita "loucura"?

Há relações de poder-saber "das verdades absolutas" em várias instâncias. No campo da medicina, por exemplo, elas ficam nítidas. Doente e paciente mantém um relação de servo/vassalo, e isso na psiquiatria ocorre notoriamente. Já tive a oportunidade de assistir a tal teatro, que na verdade ocorre dentro do palco da dependência. Triste representação do saber-poder que aprisiona.

continua após o anúncio

Verdades produzidas pelo poder, e médicos imaginando serem deuses, em sua produção de verdades tresloucadas, advindas de humanos. Submissão, corpos dóceis em um balaio de cidadãos sem direitos.

O que é loucura, ou não loucura?

continua após o anúncio

O que é verdade, e não verdade?

Talvez Erasmo de Roterdã, ou Aristóteles possam nos responder...antes ou depois de linhas vermelhas, ou descoloridas...

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

Este artigo não representa a opinião do Brasil 247 e é de responsabilidade do colunista.