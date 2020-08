Teto de gastos racha governo e BC vira bombeiro da banca

Meca do capital abstrato

Implodiu a equipe econômica no comando do modelo neoliberal cuja prioridade, até agora, foi obedecer teto de gastos não financeiros(saúde, educação, infraestrutura etc), para sustentar gastos financeiros(pagamento de juros e amortizações da dívida). Os desenvolvimentistas, liderados pelo ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, pregam mais recursos para os setores produtivos, para enfrentar o desemprego avassalador, enquanto os neoliberias, comandados por Paulo Guedes, são prisioneiros da banca, que prioriza austeridade fiscal a qualquer custo. Enquanto isso, o BC tupiniquim, na pandemia, entrou na fase de emitir título público para salvar capital abstrato dos banqueiros de modo a evitar implosão monetária que levaria economia brasileira ao colapso total. Transforma-se não mais no instrumento de controlar preços e inflação, mas em bombeador de dívida para sustentar financeirização do capitalismo brasileiro dominado pelo dinheiro fictício, completamente, descolado da realidade.

