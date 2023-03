Trajano Ribeiro: trajetória de um trabalhista

Apoie o 247

ICL

Trajano Ricardo Monteiro Ribeiro, 79 anos, gaúcho de Erechim, faleceu à noite do dia 27 de fevereiro no Hospital São José, no Rio de Janeiro. O serviço fúnebre foi realizado hoje, 1º. de março, às 11 horas no memorial do Carmo.

Advogado, como seu pai, ficou mais conhecido dos cariocas quando, como Secretário de Turismo e Presidente da Flumitur de Brizola, em 1983, acabou por assumir a Riotur e promover o primeiro Carnaval da Passarela do Samba de Darcy e Niemeyer em 1984. Nessas funções foi decisivo para projetar o carnaval carioca a novos níveis e projeção nacional e internacional. E, também, para formar quadros para promover o estímulo ao turismo na cidade e no estado.

Promoveu o primeiro Festival Internacional de Cinema no Rio de Janeiro e fez da virada de ano em Copacabana um evento de dimensões inimaginadas. A mais ousada destas, a primeira, na Orla toda se ouviu música clássica!

Com sua jovem equipe de assessores, como Tania Fayal, fez do vínculo da rica cultura popular com o turismo um instrumento de desenvolvimento econômico do estado.

Trajano Ribeiro completou seu curso de Direito no Rio de Janeiro. E seu escritório era dividido com Imério Kuhn. Entre a causas que defendiam a que mais repercutia, era advogar contra os juros escorchantes que levavam a dívidas insolúveis àqueles que um dia não conseguiram pagar seus cartões de crédito ou precisaram de empréstimos bancários.

Trajano Ribeiro, por seu bom humor, sua verve, um bom contador de estórias, angariou muitos amigos e admiradores, inclusive entre adversários, ou pessoas de opiniões políticas opostas à que tinha.

Lider estudantil secundarista na juventude de Porto Alegre, filiou-se ao Partido Comunista Brasileiro, convidado por Marcos Faermen. Os eventos de 1961, o colocaram, como a outros, no caminho de apoiar Leonel Brizola na defesa da democracia e da Legalidade. O que o levaria mais tarde a se tornar um colaborador de Brizola, ainda internado no Uruguai, ajudando a comunicação com os trabalhistas que permaneceram no Brasil depois do Golpe de 1964.

Entre suas missões, a movimentação para conquistar quadros para a recriação do Partido Trabalhista Brasileiro e à organização do “Encontro de Lisboa” entre trabalhistas que estavam no exílio e os que permaneciam no Brasil, em 1979, foram decisivas para a fundação do Partido Democrático Trabalhista, liderado por Leonel Brizola. Esta história ele nos legou junto com Clóvis Brigagão no livro “BRIZOLA” da Editora Paz e Terra de 2015.

Trajano Ribeiro deixa viúva a sua querida de todos nós que com ele convivemos, Maria, sobrinha de Jango e de Brizola, mãe de seus filhos Augusto e Luciana e netos.

A eles a mensagem de conforto e paz neste triste momento.

Permito-me neste momento fazer a encomendação de sua alma humana, como companheiro seu, aqui neste pedaço de mundo em que vivemos.

Não por acaso, o destino resolveu que Trajano se despedisse de seu corpo no dia do aniversário da cidade do Rio de Janeiro, à qual enriqueceu, com seu trabalho, sabedoria e caráter, conquistando a admiração de quem teve o privilégio de com ele conviver.

Neste momento que sua alma é liberta, no portal da eternidade, Brizola o aguarda. Com o abraço amigo de acolhida traz o convite para se juntar a ele no assado que está sendo preparado para comemorar o 104º aniversário do Jango que também se comemora hoje, 1º de março! Getúlio, e muitos outros guerreiros do povo brasileiro vão estar presentes.

- NOS RECOMENDE A ELES, TRAJANO! CONTE UM POUCO DA LUTA QUE AQUI CONTINUAMOS A TRAVAR PELA SOBERANIA NACIONAL E POR JUSTIÇA SOCIAL PARA O POVO BRASILEIRO! E NÃO SE PREOCUPE, A TUA MEMÓRIA AJUDARÁ A QUE TUA FAMÍLIA FIQUE BEM!

ATÉ BREVE, MEU IRMÃO!

*Eduardo de Azeredo Costa – amigo e companheiro de Trajano Ribeiro e de sua família.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

Este artigo não representa a opinião do Brasil 247 e é de responsabilidade do colunista.

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.