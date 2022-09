Triste fim de Ciro Gomes

Apoie o 247

ICL

Lima Barreto que me perdoe, mas a analogia com personagens de sua obra foi espontânea, direta e necessária.

Não é fim de ano, mas a movimentação política recente trouxe várias revelações de amigos e inimigos ocultos ou explícitos. Agora sabemos quem verdadeiramente é Ciro Gomes, o coronel do Ceará que já está agregando para si o bolsonarismo renitente para os próximos anos. Revelam-se também a grandeza de ex-candidatos à Presidência e a pequenez de FHC. Sem contar a mesquinhez assassina de muitos agentes culturais de próxima convivência.

A candidatura de Simone Tebet teria alguma projeção maior se não fosse o obstáculo de seu próprio partido em não aceitá-la, isso é evidente pelos apoios regionais que o MDB costurou. Além disso, a possibilidade de associação com Ciro Gomes não vingou desde o início da campanha porque o pedetista nunca aceitaria ser vice de uma mulher. Com a devida vênia a Lima Barreto, o Policarpo Quaresma do eixo Pindamonhangaba-Sobral encontra, assim, seu triste fim, e a sulmatogrossense, longe do preconceito e da ingenuidade de uma Clara dos Anjos, não encontra seu devido lugar na sociedade política ainda patriarcal.

Discute-se aspecto interessante nesta inédita e inusitada eleição: além do voto útil (o vira voto), há o voto não inútil, ou seja, o eleitor que simplesmente não comparece à seção eleitoral quando vê que seu candidato não tem chance de vencer, mas também se recusa a direcionar sua escolha para outro postulante. Nessa toada, até Simone Tebet pode se beneficiar de desistentes do candidato à reeleição (o inominável), candidata mais fiel a princípios, do que Ciro Gomes, o traidor de tudo e de todos. Se Lula vencer no primeiro turno será mais por desistências alheias do que por votos virados.

Mas, com o vídeo do vira voto, Ciro Gomes corre também o risco de ter sua votação ultrapassada por Simone Tebet. O pior é que bons candidatos de seu partido ao parlamento estão afugentando eleitores por verem sua associação mais próxima ao bolsonarismo do que a uma corrente progressista e de esquerda.

Este artigo não representa a opinião do Brasil 247 e é de responsabilidade do colunista.

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.