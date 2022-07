Um presidente fora de rota e fora do prumo

"O presidente brasileiro não teve equilíbrio emocional pra dar conta do recado", diz Hildegard Angel sobre Bolsonaro ter cancelado o encontro com Marcelo Rebelo edit

Por Hildegard Angel, para o 247 - Não, o Presidente de Portugal não veio ao Brasil para visitar Bolsonaro, como foi falado por aqui.

Marcelo Rebelo de Souza veio comemorar um feito histórico, por ocasião da data de 100 anos da primeira travessia aérea do Atlântico Sul, pelos aviadores portugueses a bordo de um hidroavião, Gago Coutinho e Sacadura Cabral, que são nomes de ruas no Rio de Janeiro, e de avenidas em Lisboa. Aqui, porém, pouco se fala e se sabe a respeito.

Na ocasião, os navegadores aéreos foram recebidos pelo então Presidente da República do Brasil, Epitácio Pessoa, no centro da foto 1, entre Gago (esquerda) e Sacadura Cabral (direita), que era da Marinha, e o segundo Cabral a ser pioneiro no cumprimento da rota da Europa ao Brasil, desta vez por ar.

Gago Coutinho, Epitácio Pessoa e Sacadura Cabral (Photo: Arquivo Pessoal) Arquivo Pessoal

O ano de 1922 foi escolhido propositalmente, pois era o do primeiro centenário da Independência do Brasil.

Epitácio Pessoa foi aquele presidente afastado do cargo, e substituído por Arthur Bernardes, devido a um desequilíbrio mental. Porém, foi suficientemente equilibrado para cumprir suas obrigações de estadista e receber os autores do feito com elegância, como a imagem atesta.

Cem anos depois, o presidente brasileiro no cargo não teve equilíbrio emocional pra dar conta do recado e completar o ciclo histórico de cem anos. Louco de ciúmes de Lula, ele deu um piti, e cancelou o almoço para o Presidente de Portugal, convite formal, que havia sido feito por escrito.

Bem humorado, Rebelo de Souza observou, durante a recepção com a comunidade portuguesa no Rio, no Palácio São Clemente, que estava na dúvida se havia sido mesmo desconvidado, já que convite por escrito cancela-se por escrito e não por notícia de jornal, como foi feito.

Mas como Deus é brasileiro, ainda bem que nos temos o ex e futuro presidente Lula, pra fazer as honras de casa em grande estilo, como ocorreu ontem.

Marcelo Rebelo e Lula (Photo: Reprodução) Reprodução

