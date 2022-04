Um programa de centro-esquerda para o Brasil

Apoie o 247

Por Emir Sader

A esquerda tem grandes desafios pela frente, ante os quais tem que estar à altura, para enfrentá-los de maneira vitoriosa. Claro que o primeiro desafio é eleger o Lula, derrotando o bolsonarismo e toda sua trupe. O que, por si só, já não é pouca coisa. Implica na campanha do Lula e na construção de uma frente democrática ampla, que inclua todos os anti-bolsonaristas.

Mas tem também que ter um programa para a reconstrução do país, que inclua todas essas forças. É uma frente ampla. Mas qual deve ser o programa dessa reconstrução?

Lula tem consciência da necessidade da amplitude dessa frente. Em primeiro lugar, para ganhar as eleições. Em segunda, para poder governar.

Lula tem consciência de que o primeiro objetivo de um novo governo no Brasil é a restauração da democracia, sem a qual nada será possível no país. Foi exatamente a ruptura da democracia, em 2016, o que jogou o país na pior crise da sua história. A restauração da democracia é condição indispensável para que o Brasil possa retomar o caminho da construção de uma sociedade mais justa e solidária, de um projeto nacional e popular.

Mas não basta a retomada da democracia. O Brasil teve democracia muito tempo antes dos governos do PT, mas não esteve no caminho do combate às desigualdades – o principal problema que o país tem pela frente. Porque eram governos democráticos, eleitos pelo voto popular, mas eram governos neoliberais – os de Collor e do FHC. Que não combateram nem as desigualdades sociais, nem as desigualdades regionais, nem a fome, nem a miséria, nem a exclusão social.

Dois são então os objetivos centrais da luta atual no Brasil: restaurar a democracia e superar o modelo econômico neoliberal. Os dois estão intrinsecamente vinculados. Porque sem democracia não será possível eleger a governos que combatam as desigualdades. E somente abandonando o modelo neoliberal é que será possível retomar a construção de uma sociedade realmente democrática.

É um programa de centro no objetivo democrático e um programa de esquerda no objetivo anti-neoliberal. Na sua combinação gera um programa de centro-esquerda.

Lula e Gleisi têm dado indicações de alguns dos objetivos do programa, que vão nessa direção: reestatização de empresas privatizadas, revisão da reforma trabalhista, superação do teto de gastos, entre outros. Assim como a retomada da prioridade das políticas sociais como eixo fundamental do novo governo, para combater as desigualdades regionais e sociais.

O neoliberalismo foi a essência dos governos de direita, seja na democracia, seja no autoritarismo. A esquerda do século XXI é anti-neoliberal.

O que poderia significar um programa de centro? Um programa que somente restaurasse a democracia, sem mudar a política econômica?

Seria um governo que não atenderia as necessidades da grande massa da população, vítima da política econômica do governo atual. Há consciência clara de que o desgaste de Bolsonaro se dá fundamentalmente pelos efeitos da sua política econômica, que gera inflação, concentração de renda, precarização das relações de trabalho, fome, miséria e exclusão social. Se não atacar esses problemas – o que só pode ser feito abandonando a política econômica neoliberal – um governo democrático não atenderia às demandas da grande maioria do povo brasileiro.

Esse seria um programa de centro-esquerda, o que articula a restauração da democracia e a construção de uma política econômica e social anti-neoliberal, de prioridade das políticas sociais, de retomada do crescimento econômico e de expansão do mercado interno de consumo.

