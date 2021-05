Uma boa notícia não basta para derrotar o caos

Nesta quarta-feira (12) tivemos uma ótima notícia. Pesquisa do Datafolha mostra o presidente Lula à frente de Bolsonaro, com larga vantagem, no primeiro e no segundo turnos. Lula aparece com 41% contra 23% de Bolsonaro no primeiro turno e no segundo venceria de 55% a 32%. Excelente notícia.

O Brasil reage

Um claro sinal de que as brasileiras e brasileiros sentem o golpe do projeto ultraliberal em marcha no país desde 2016. A crise que, desde 2014, freou a nossa economia, se aprofundou com o golpe de Estado de 2016 e mais ainda com a posse de Jair Bolsonaro em 2019.

É necessário compreender, no entanto, que a pesquisa é uma fotografia do momento. E muita água vai rolar até a eleição em outubro de 2022. Certamente a direita não ficará parada vendo a banda passar.

Mas os setores mais progressistas ganharam com a decisão do Supremo Tribunal Federal, pondo Lula no páreo da corrida presidencial de novo. Com isso, os defensores da democracia e da vida podem se unir para derrotar os retrocessos trazidos por esse desgoverno antinacional e antipovo.

Por isso, além de festejarmos a rápida ascensão de Luiz Inácio Lula da Silva, com a sua inocência provada e comprovada e, por isso, a sua elegibilidade, precisamos estar atentos e fortes.

Certamente, as forças reacionárias insistirão no manuseio da internet com notícias falsas e o atual desgoverno continuará agindo para se manter no poder a qualquer custo. Além da ação nefasta da mídia contra os interesses de quem vive de vender a sua força de trabalho.

Sem dúvida, ter a grandeza de Lula na disputa eleitoral é essencial para os setores democráticos da sociedade restabeleceram a civilização contra a barbárie instaurada em 2019. Mas todo cuidado é pouco.

Unidade para vencer

Somente a unidade de todos os movimentos e partidos que defendem a democracia, a Constituição, a justiça, a liberdade e o Estado Democrático de Direito poderá tirar o Brasil das mãos desse desgoverno destruidor da paz, dos direitos sociais e trabalhistas, do país e da vida.

Festejar agora a subida de Lula nas pesquisas, mas sabendo que temos muito o que caminhar para restituir o caminho do desenvolvimento, do combate às desigualdades e de uma vida digna para todas e todos. Mãos à obra.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.