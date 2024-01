Uma crise institucional enrustida

'O Legislativo chantageia o governo Lula e usa as comissões do Congresso para fazer bullying com seus ministros', escreve o colunista Eduardo Guimarães edit

O ato de 8/1 em comemoração a uma democracia dita "inabalada" não poderia ter outro tom - ou queriam que os Poderes confessassem que este país está mergulhado em uma inquietante crise institucional?

Há um par de semanas, Judiciário e Legislativo só não saíram no tapa porque não têm corpo físico. Mas não convidem certos parlamentares para a mesma festa que certos ministros do Supremo.

Enquanto isso, o mesmo Legislativo chantageia o governo Lula e usa as comissões do Congresso para fazer bullying com seus ministros progressistas.

Mas a gota d'água foi Arthur Lira mandar o recado assustador de suas relações perigosas com extremistas de direita envolvidos até o pescoço na intentona golpista do penúltimo 8/1.

Sentado em cima de um monturo de pedidos de impeachment de Lula, Lira dá escapadas para encontros furtivos com o projeto menos democrático de Hitler que nos desgovernou até o talo por quase 1.500 dias.

Que a popularidade do presidente se mantenha firme e forte, meus deuses.

