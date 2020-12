Vacinação começa no mundo; Brasil dá vexame!

Por Altamiro Borges



A agência de notícias Deutsche Welle (DW) contabiliza que "mais de 40 países já começaram a aplicar as vacinas contra a Covid-19, a doença causada pelo novo coronavírus, que já provocou a morte de 1,7 milhão de pessoas pelo mundo e deixou mais de 80 milhões de infectados".



O Reino Unido foi a primeira nação a utilizar a vacina fabricada pelo laboratório estadunidense Pfizer e a empresa alemã BioNTech. O país foi seguido por Emirados Árabes, EUA, Canadá, Arábia Saudita e Israel. "Neste domingo (27), o grupo recebeu o reforço dos 27 países da União Europeia".



Ainda de acordo com o levantamento da agência alemã, na quinta-feira (24), México, Chile e Costa Rica se tornaram os primeiros países da América Latina a iniciar a imunização com a vacina Pfizer/BioNTech. A cada dia que passa novos países engrossam as filas da vacinação e da esperança.



"Dos 43 países que já iniciaram a vacinação, 39 estão aplicando a vacina Pfizer/BioNTech. Emirados Árabes e Bahrein iniciaram a imunização com a Sinopharm, desenvolvida na China. A Rússia vem usando a Sputnik V, criada no país. A China também está usando a Coronovac e o imunizante da Sinopharm", relata a DW.



Sem registro de vacina e data de vacinação



A agência enfatiza que em vários países os governantes estiveram entre as primeiras pessoas a receber a vacina, como forma de dar o exemplo à população. "O vice-presidente americano, Mike Pence, foi imunizado em frente às câmeras. O mesmo ocorreu com o premiê israelense Benjamin Netanyahu".



A Deutsche Welle aproveita o balanço para lamentar a triste situação do Brasil, hoje um pária internacional. Afirma que não há data certa para o início da vacinação e ironiza o incompetente general Eduardo Pazuello, ministro da Saúde, que "já anunciou várias previsões". A crítica ao governo negacionista é ácida:



"Em contraste com outros líderes mundiais, o presidente Jair Bolsonaro disse que não pretende tomar a vacina... Ao contrário de outras dezenas de países pelo mundo, o Brasil ainda não aprovou o registro de nenhuma vacina", aponta a DW. Triste situação do país nas mãos do genocida!



Confira a lista dos países que já começaram a aplicar a vacina



América do Norte:



Estados Unidos



Canadá



México



América Central



Costa Rica



América do Sul



Chile



Oriente Médio



Emirados Árabes Unidos



Arábia Saudita



Israel



Qatar



Kuwait



Omã



Bahrein



Ásia



China



Europa



Reino Unido



Rússia



Sérvia



União Europeia



Alemanha



Grécia



Áustria



Hungria



Bélgica



Irlanda



Bulgária



Itália



República Tcheca



Letônia



Chipre



Lituânia



Croácia



Luxemburgo



Dinamarca



Malta



Eslováquia



Holanda



Eslovênia



Polônia



Espanha



Portugal



Estônia



Romênia



Finlândia



Suécia

França

