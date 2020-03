Vácuo de Poder - Brasil sem Presidente

O caos só não é maior porque os governadores estão indo pra frente e agindo, há bons exemplos como no Ceará, Pernambuco, São Paulo, Rio de Janeiro, Goiás, Distrito Federal, em que, eles estão assumindo um protagonismo pelo vazio presidencial edit

Esse sujeito não tem vibração, nem tesão pelo poder, o que ele envolve e suas responsabilidade.

O jornalista Luis Nassif já tinha analisado, lá atrás, que Bolsonaro tem baixa auto estima, era um deputado sozinho, baixo clero, medíocre, compensava com seus arroubos fanfarrões e declarações estapafúrdias.

Enquanto era só deputado, ninguém percebia, mas virou Presidente então essas características, pesam. A combinação de Crises, Econômica, como de calamidade pública, pelo temor, real, de uma Pandemia, revela que se tem um alienista na presidência, isso pode levar ao caos.

O caos só não é maior porque os governadores estão indo pra frente e agindo, há bons exemplos como no Ceará, Pernambuco, São Paulo, Rio de Janeiro, Goiás, Distrito Federal, em que, eles estão assumindo um protagonismo pelo vazio presidencial.

O Presidente sabota seus ministros, tanto da Economia, como da Saúde, suas declarações criam instabilidades, vai aos EUA, falar para a meca do capitalismo, declara que eleições foram fraudadas, que confiança alguém terá de investir no Brasil? A despeito da incompetência de Guedes, Bolsonaro torna pior a situação.

O Ministro da Saúde tem tido uma postura séria, preocupada com a crise do Coronavírus, o que faz Bolsonaro, que está sob quarentena? Vai ao encontro de uma turba que desafia à lógica e se aglomerou no domingo.

O risco maior do Brasil tem nome, sobrenome e alcunha: Jair Mito Bolsonaro, Um péssimo exemplo, a má conduta pessoal, por tornar a vida insuportável, impeachment ou interdição, imediata.