“Vem quente, que eu estou fervendo”

Ainda em clima de início de ano, permito-me a estar um tanto distante das notícias sobre o país, por puro instinto de sobrevivência e para que eu me reanime e comece o ano de 2022, com a energia necessária para a luta vindoura.

Quem pensa que esse ano eleitoral será o ano do “já ganhou”, com a eleição do ex-presidente Lula, está ingenuamente enganado. A luta que se avizinha, para que possamos respirar um pouco de democracia e esperança, será árdua, com alguns adversários ocultos, dissimulados, escancarados e outros desgovernados, rondando seu próprio umbigo, acreditando assim, que esteja acima da situação catastrófica por que passa o Brasil.

Diante desse cenário, é notório nas redes sociais e na vida cotidiana que os ânimos já se encontram exaltados, tanto é que são muitas as insídias do fogo amigo e inimigo; desse último já sabemos os movimentos; do primeiro, ainda estamos conhecendo do que são capazes. Por exemplo, temos canal dito de esquerda “cancelando” aqueles que não compactuam com as suas verdades absolutas; mesmo que, para isso, tenha que fazer acusações de lavagem de dinheiro contra o “agora” inimigo, mas que “outrora”, rendeu audiência e dinheiro ao canal pedinte.

Coabitamos nas redes sociais, já nas primeiras semanas de 2022, com vários candidatos da dita “esquerda pura” (prefiro purista), o tom acusatório, histórico e intelectualmente desonesto, cujos ex-presidentes, Lula e Dilma, segundo os novos arautos da moralidade canhota, são responsáveis por todas as mazelas que assolam o Brasil, desde sempre. Alguns são do próprio partido, já outros defenderam a “Lava Jato”, foram do movimento “Não vai ter copa”, alcunharam os ex-chefes da nação, e ainda o fazem, com adjetivos que faria qualquer bolsonarista enrubescer ou se sentir um amador na arte do insulto; mas o pior de tudo isso é ler os comentários dos neófitos das novas estrelas.

E, para completar o que nos espera, há poucos dias, para a minha zero-surpresa, o ex-ministro e ex-governador do Ceará, Ciro 5% Gomes, ao responder uma pergunta do jornalista Luís Costa Pinto, do 247, resolveu, com aquele jeitinho meigo e “ciro de ser”, proferir inverdades contra esse canal, durante uma coletiva de imprensa. Segundo o atoleimado pré-candidato, o 247 se mantém às custas de dinheiro sujo; a metralhadora giratória não só insulta os profissionais, de peso, que fazem o Portal e a TV247 acontecerem, como também, os seus inscritos e membros do referido canal, que tiram do seu orçamento contado, todos os meses, pequenas contribuições para respirar um jornalismo de qualidade. Encaixo-me nesse público com o meu dinheiro suado de quem trabalha com educação, num país cuja educação seja sinônimo de conhecimento ou de urbanidade, é posto para o escanteio, cotidianamente.

Ciro 5% Gomes é um velho conhecido por sua postura autoritária e atabalhoada. Aqui no Ceará, não há um conterrâneo que não tenha uma história troncha para contar do referido senhor; mas o que mais me causava perplexidade, num passado recente (2018), era ler, ver e ouvir vários jornalistas da imprensa sudestina se referir a ele como um espectro do campo progressista e até da esquerda. Imagina? Um dos maiores representantes do grande capital, no Ceará, incensado pela ideologia canhota. Um desatino! Acreditei que tal equívoco se devia à preguiça ou ao provincianismo desses meios de comunicação, pois bastaria uma investigação rasa sobre o cidadão paulista-sobralense para descartar tal afirmação. Agora só se engana, quem quiser.

O ano de 2022 já começou com a mesma temperatura do meu torrão natal, mas esperamos que no seu final possamos, finalmente, ter o carnaval cancelado pela COVID19 e pela irresponsabilidade do COVARD17, com a eleição do ex-presidente Lula.

Este artigo não representa a opinião do Brasil 247 e é de responsabilidade do colunista.