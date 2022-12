“Venha, que o que vem é perfeição... “

Apoie o 247

ICL

O que quero quando começo essa reflexão citando Renato Russo? Ora, o que temos é a esperança de um futuro melhor para todos a partir de 2023, com a posse do Presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), e o fim do pior governo de toda a nossa história.

E nada melhor que, dialogar com esse grande astro da nossa MPB. Sinônimo de: Liberdade; Genialidade; Sensatez e Amor, Renato deve ser lembrado e homenageado sempre que possível. Além do mais, com os recentes ataques de bolsonaristas a Gilberto Gil, ao meu ver, torna-se mais importante ainda fazer menção a nossa música como método de protesto e resistência. É com esse intuito que faço esse texto.

O amor venceu e a primavera chegara! Com ela o ódio e maldade ficaram em um passado obscuro e toda essa gente que tanto mal fez para o Brasil cairá no esquecimento e voltará para onde não deviam ter saído: a lata de lixo da história. A indiferença, a injustiça, tudo que é gratuito e feio ficaram nesse passado que Bolsonaro e seus fanáticos inexistem e ao viramos essa página triste e horrível da nossa história, a construção de um país melhor e mais justo se tornara mais fácil. Poderemos sonhar novamente...

Um Brasil que valoriza a cultura, musica, poesia e nossos artistas... É esse país que queremos e teremos de volta a partir do ano que vem. Onde a valorização cultural é dita como primordial para o nosso desenvolvimento enquanto nação e não visto como lixo e a margem da sociedade. Foram 4 anos tratando os artistas e intelectuais como bandidos, isso vai acabar! O Brasil voltara a ser dos brasileiros.

Terminarei o texto mencionando novamente Renato, dizendo que chega de maldade e ilusão, que nosso coração está com pressa, o amor tem sempre a porta aberta, que vem chegando a primavera e o que vem é perfeição.

