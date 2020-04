Vera Magalhães, a Escorpiã

Para o colunista Arnóbio Rocha, a "crítica ácida" feita pela jornalista Vera Magalhães "à aproximação, URGENTE e Necessária, entre Lula e Dória, diante do desastre e do caos que o país vive, provocado por falta de presidente", demonstra "' que a solidariedade que se fez para ela, quando atacada por Bolsonaro, foi indevida ou, no mínimo, precipitada" edit