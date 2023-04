Viagem ao mundo em sete dias

Apoie o 247

Em uma semana, o presidente Lula visitou mais países, foi mais aclamado, fechou acordos e está trazendo mais de 104 bilhões em investimentos em dinheiro e mais de empresas que pretendem instalar suas sedes por aqui, do que os quatro anos de Bolsonaro. Mas não devíamos estar felizes com tudo isso? Aparentemente, a imprensa brasileira está se importando com falhas em discurso ou gafes para tentar desacreditar as conquistas. No Brasil, o capitalismo não se importa com os lucros e sim com o poder. Ele prefere perder dinheiro, mas ter no cabresto sua força de narrativa com o povo.

Temos que lembrar que os eixos que sustentam o modelo econômico no Brasil são o sistema da dívida (O que justifica as falas do presidente do Banco Central), o modelo tributário regressivo, a política monetária e o modelo de exploração agrícola. Sabemos que também que o agronegócio atende a exportação e deixa sem dó nem piedade o dano ambiental para trás. Dessa forma concatenados, conseguem deixar esse dano social permanente e ficam temerosos com a possibilidade da classe baixa ascender novamente, como no Governo Lula 1 e 2.

Bertold Brecht disse certa vez que a cadela do fascismo está sempre no cio. Todo movimento que Lula tem feito está sendo conduzido friamente nos mínimos detalhes, para que não haja qualquer brecha de golpe da extrema direita no Brasil. É orai e vigiai o tempo inteiro. Apenas nos encontros bilaterais existe o calor do encontro com Lula, do qual sempre foi elogiado. A todo o momento, a extrema direita tenta, a qualquer custo, enfraquecer a escalada de vitórias do governo. Haja vista a tentativa de colocar o PT como sócio do PCC recentemente, mas tiveram o incansável Flávio Dino a frente, que conseguiu mostrar as condições despreparadas dessa mesma extrema direita.

A viagem de LULA à China, que deveria ser dia 26/03, mas com o retorno de Bolsonaro, às vésperas do aniversário do golpe de 64, um golpe poderia estar sendo preparado com participação do legislativo que não são aliados de Lula. Poderia até ter algo semelhante ao que aconteceu com Jango em sua viagem à China, declarando "vacância do cargo", deixando Geraldo Alckmin como presidente, provavelmente mais palatável ao mercado e aos grandes endinheirados do país.

Mas ao contrário daqueles que procuram brechas para o golpe até os dias de hoje, viram Lula acertar um acordo de 62 bilhões com a China e Emirados árabes. Foi criticado pela imprensa, porque os Estados Unidos ficaram magoados e deputados americanos teriam dito que é um ultraje o Brasil ter esse poder. Em seguida conseguiu 10 bilhões dos Estados Unidos, para proteção ambiental. Foi criticado pela imprensa, porque em seus discursos não apoiava os EUA na política externa, no que tange a guerra na Ucrânia. Agora em Portugal, conseguiu arrecadar 32 bilhões, foi ovacionado no parlamento e ainda vai consolidar laços com a Espanha, próxima gerenciadora da União Europeia. . Foi criticado pela imprensa, porque a Janja comprou uma gravata, com dinheiro particular.

O jejum que o governo Bolsonaro deixou nos acordos mundiais foi grande. Haja visto a Cúpula Luso-Brasileira e o prêmio Camões que travou a premiação dos vencedores dos anos seguintes, justo porque Bolsonaro não quis assinar a diplomação de Chico Buarque. Sem contar a falta de respeito de Bolsonaro com a China, com a não aceitação de Biden ao governo, de tratar mal o presidente de Portugal nas comemorações dos 500 anos do Brasil.

Bolsonaro precisa pagar por todos os crimes, senão Lula viverá sob ameaça a cada dia de seu governo, sob a sombra dos golpistas. O que não diria um marciano se chegasse aqui? Nesse momento, temos líder para leva-los.

