Vídeo pode levar a CPI que pode levar a impeachment

Por Alex Solnik, do Jornalistas pela Democracia

A decisão do ministro Celso de Mello acerca da divulgação ou não do vídeo mais esperado do ano, anunciada para ainda hoje, às 17h00, está sendo aguardada com mais ansiedade que último capítulo de novela das 8, principalmente no Palácio do Planalto. Somente haverá suspiro de alívio se ele impedir a divulgação.

Se liberar, mesmo que sejam apenas trechos em que Bolsonaro confronta Moro, no mesmo dia – ainda hoje – o material vai para o Jornal Nacional, para todos os telejornais da Rede Globo, para o Fantástico, vai ser um bombardeio intenso sobre a opinião pública, o que poderá forçar a abertura de uma CPI sobre interferência na PF e acho que a CPI é o caminho mais curto para um processo de impeachment, que é tudo o que a Globo quer.

Somente mostrar trechos da reunião pode não ser tão impactante assim, mas a Globo vai tentar explorar o conteúdo ao máximo.

Não tenho dúvida que ela é a maior interessada em tirar Bolsonaro do poder. Em mais de uma ocasião ele ameaçou vetar a renovação da concessão da rede, que expira em 2022, por isso ela tem todos os motivos para mandar Bolsonaro para casa o quanto antes. Não importa, para a Globo, quem virá em seu lugar; ela precisa se livrar de Bolsonaro. É questão de vida ou morte.

O que eu quero dizer é que se trechos do vídeo forem liberados o barulho vai ser grande, mas não sei se suficiente para causar uma comoção que impulsione uma CPI e um impeachment.

Agora, se Celso de Mello liberar o vídeo na íntegra, aí vai ser uma festa. A Globo vai fazer especiais em toda a programação, em todos os JN, em dezenas de “Fantástico”, vai martelar até a CPI se tornar inevitável.

Vídeo na íntegra é nitroglicerina pura.

