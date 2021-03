Vitória de Lula foi espetacular, mas a luta continua

"Condenada no mérito, sentença de Sérgio Moro tornou-se nula mas não se pode descartar novas operações contra a principal liderança de oposição a Jair Bolsonaro", escreve Paulo Moreira Leite, do Jornalistas pela Democracia edit

Por Paulo Moreira Leite, do Jornalistas pela Democracia

Num universo no qual grandes viradas costumam ser produzidas a partir de tecnicalidades que o cidadão comum tem dificuldade para compreender, a vitória de Lula por 3 votos a 2 na 2a turma do STF é um marco na história da Justiça de nosso país -- pela relevância do personagem, pelo impacto sobre outras decisões judiciais, pelo significado político.

Ao reconhecer que Sérgio Moro não teve um comportamento imparcial no julgamento de Lula, os ministros Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowsky e por fim Carmen Lúcia tomaram uma decisão incomum na Justiça do país e de qualquer parte do mundo.

Ao rever o voto de 2018, em função de uma compreensão mais clara de práticas condenáveis que acompanharam a condenação de Lula em função de um imóvel que nunca foi sua propriedade -- o tristemente célebre tríplex do balneário paulista do Guarujá -- acima de tudo Carmen Lúcia deu prova de respeito pelo princípio de imparcialidade do judiciário -- simbolizada pelo negro de suas togas.

Instituição conhecida pela presença de um lendário espírito corporativo, seja para proteger privilégios que deixam a população indignada, seja para conservar erros e desvios sob uma impenetrável camada de segredo, a decisão representa um passo luminoso em direção à uma transparência saudável e ao necessário auto aperfeiçoamento.

No Brasil atual, ataques ao princípio universal da presunção da inocência tornaram-se o caminho favorito para a afirmação de um sistema autoritário e excludente, baseado no lamentável costume de prender primeiro e perguntar depois -- em geral, muito depois.

Este é o sistema em vigor desde sempre nas masmorras dos confins de um sistema judiciário onde brasileiros e brasileiras sem dinheiro e sem direitos são mantidos em condições animalescas. Também funciona nas perseguições políticas que atingem acamadas superiores, que marcam períodos de avanço autoritário, como o Brasil nos dias de Operação Lava Jato.

Do ponto de vista da recuperação do Estado de Direito, o 3 a 2 da Segunda Turma tem a vantagem de questionar o mérito da sentença de Sérgio Moro -- e não apenas questões de procedimento.

O despacho da semana anterior, do ministro Edson Fachin, não debatia a culpa nem a inocência de Lula. Reconhecia um grave comportamento de Sérgio Moro, que importou para Curitiba o julgamento de um hipotético crime cometido a 441 quilômetros de distância, contrariando o direito ao "juiz natural", previsto na Constituição e no Código Penal, onde se prevê que o magistrado deve ser escolhido a partir do "lugar da infração".

De acordo com a visão de Fachin, o problema da sentença é que Lula fora julgado por um juiz sem competência para tanto. Uma falha gravíssima, mas de consequências limitadas. Lula deixava de ser condenado, mas continuaria a ser investigado, como réu nos mesmos processos, com base nas mesmas denúncias -- agora nas mãos de um tribunal de Brasília. Com um pouco de sorte, até poderia disputar a presidência em 2022. Ou, quem sabe, poderia receber uma nova sentença e retornar a existência de cidadão condenado -- com direitos políticos suspensos.

Na decisão de ontem, condenou-se a sentença de Moro, considerada parcial -- razão mais do que suficiente para ser anulada, pois fere a essência do ato de julgar, condenar ou absolver.

Lembrando que se trata de um direito reconhecido pela humanidade desde a Revolução Francesa, Carmen Lúcia afirmou claramente que "a imparcialidade não presidiu" o julgamento.

Pelo resultado, abre-se uma larga avenida para Lula participar da eleição presidencial de 2022. Isso porque sua outra condenação, referente ao Sítio de Atibaia, é uma decisão de primeira instância -- o veto previsto pela Lei Ficha Limpa envolve um segundo grau de condenação.

Embora partidários da Lava Jato tenham anunciado a decisão de levar a questão ao plenário do Supremo, um advogado ouvido pelo 247 assegura que a jurisprudência não permite recurso num caso de um habeas corpus já aprovado por uma das turmas do mesmo tribunal. Espera-se que seja mesmo assim.

Não se pode deitar em berço esplêndido, porém. A experiência de anos recentes lembra que sempre pode existir uma primeira vez para iniciativas que prejudiquem a liberdade daqueles que enfrentam os grandes interesses, nacionais e especialmente internacionais, que assumiram o poder de Estado a partir do golpe de 2016, reforçando sua posição a partir da eleição de 2018.

Desse ponto de vista, a inocência ou culpa de Lula sempre teve uma importância secundária na tomada de decisões. O ponto importante, em 2018, quando foi afastado da campanha pelo tuíte de um general, e em 2022, é o papel político que poderá caso seja reconduzido pelo povo a presidência da República.

Alguma dúvida?

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

(Conheça e apoie o projeto Jornalistas pela Democracia)

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.