Vitória de Lula no 1º turno pode evitar uma guerra civil

A vitória massacrante de cerca de vinte pontos percentuais de diferença, que tudo indica que Lula terá ao final deste glorioso domingo, será uma importante resposta aos massacres sociais que Bolsonaro tem promovido contra a população. Uma resposta à retumbante incompetência de seu Governo, que só fez desumanizar o povo, acirrando ódios. Uma prova de que há mais pessoas com empatia e bom senso do que sem. Mas, sobretudo, será o trunfo que este país precisa para evitar cair de vez na desgraça de uma guerra civil que já se insinua por meio da violência promovida, por ora de maneira isolada, por seus asseclas mais ferrenhos. Pois uma distância tão grande derruba por terra a fantasia da fraudes nas urnas, que ele insinua antes mesmo do início destas eleições.

É claro que o inominável e ignóbil presidente vai lançar mão desse argumento de qualquer forma, mas parte de seu eleitorado já estará conformado. E, principalmente, ao perder no primeiro turno, sua alegação de fraude não encontrará eco entre nenhum dos recém-eleitos parlamentares.

São 81 senadores, 513 deputados federais e centenas de deputados estaduais em todo Brasil. Nenhum deles, nem mesmo os de ultradireita, vão querer comprometer a autenticidade de um processo que acaba de elegê-los.

Ou seja, Bolsonaro ficará sem o apoio institucional necessário para tentar repetir a façanha de outro famoso pulha, Aécio Neves, que criou uma instabilidade no país desde o dia em que perdeu nas urnas, por não aceitar sua derrota (por pouco) contra Dilma. O que acabou culminando no golpe contra a presidenta e nas reformas aviltantes que Temer promoveu, jogando por terra décadas de conquistas por direitos humanos e trabalho digno. Que, por sua vez, abriram caminho para Bolsonaro e a onda de insanidade que ele trouxe consigo.

Chegou a hora, a grande oportunidade de reconstruir esse país. Refazer, a duras penas, suas bases econômicas e sociais. E, sobretudo, reconstruir a paz. “Amanhã, mesmo que uns não queiram, será de outros que esperam ver o dia raiar. Amanhã, ódios aplacados, temores abrandados, será pleno”. O Amanhã chegou!

